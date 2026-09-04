4 di Sera, Meloni da record: Conte rosica. In studio lo zittiscono: "Invidia e gelosia"

Nel giorno del record di Giorgia Meloni come premier più longeva nella storia della Repubblica italiana, c'è chi rosica e chi analizza la situazione con maggior freddezza.

A 4 di Sera, il talk dell'access prime time di Rete 4 da questa settimana condotto nuovamente da Paolo Del Debbio, il primo a parlarne è Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle raggiunto da una inviata a Genova. Oggi pomeriggio, al tramonto, la presidente del Consiglio celebrerà il primato in piazza a Bari.

Secondo Conte "questo governo si appresta ad auto-celebrare un record, che è quello della longevità. Però dal punto di vista di chi è stato a Palazzo Chigi è anche purtroppo una grande responsabilità, la grande responsabilità di aver avuto quattro anni, di aver fatto zero riforme e, al di là dei loro record fantasmagorici che raccontano, avere gli italiani con le buste paga leggerissime, avere italiani che hanno difficoltà a fare il pieno di carburanti alle stazioni di servizio, hanno la difficoltà di fare la spesa, che è aumentata notevolmente, un caro bollette. E questa è la realtà di un Paese che ha poco da festeggiare".

"Il governo più longevo - conclude l'ex premier - significa il governo anche più responsabile, perché quattro anni sono tantissimi, questo Paese si poteva cambiare, c'è stata invece la scelta di fare un accordo con i poteri forti e quindi sono ingrassate banche, sono ingrassate industrie militari, sono ingrassati ovviamente i poteri forti, i fondi di investimento".

Si rivolge direttamente a Meloni, invece, il direttore Paolo Liguori in studio: "Che il Signore le conservi la salute perché l'invidia e la gelosia in questo Paese sono enormi. Questa è la prima Presidente donna, questa è la prima Presidente donna. Secondo, nessuno ci scommetteva, nessuno scommetteva. Dice 'vabbè hanno fatto una Presidente donna perché Fratelli d'Italia ha preso più voti e vedrete che Tajani e Salvini se la mangeranno, la mangeranno soprattutto Salvini, un orco'. Ecco, alla Presidente donna io dico che il Signore le conservi la salute, che il Signore le conservi questa particolarità. La sinistra progressista, una donna l'ha eletta Presidente della Camera, ma è più facile, Nilde Iotti. Noi le rivolgiamo un pensiero affettuoso perché è stata una grande Presidente, ma noi l'abbiamo nominata in un'Europa turbolenta, attraversata da guerre interne che le nostre fanno ridere rispetto alla Germania, alla Francia dove Macron fa il Presidente ma non presiede niente, a Sanchez che era l'idolo della sinistra e ora gli spagnoli lo vogliono impiccare, Ceuta eccetera. Allora noi abbiamo messo questa donna che veniva da un'esperienza precedente ma non aveva mai fatto quello e intanto abbiamo sottovalutato questa novità che a me invece è piaciuta".