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Vannacci, primo incontro con Salvini dopo il tradimento: attenzione a questo video

lunedì 7 settembre 2026
Vannacci, primo incontro con Salvini dopo il tradimento: attenzione a questo video

1' di lettura

Alla fine c'è stata una stretta di mano. Il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini e il leader di Futuro Nazionale si sono incrociati nella sala delle colazioni di Villa d'Este dove si è tenuto il Forum Ambrosetti. L'ex vicesegretario della Lega, arrivato con la moglie Camelia Mihailescu, si è avvicinato a Salvini mentre il ministro dei Trasporti stava parlando con il collega Pichetto Fratin, tendendogli la mano per un saluto.

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"C'è stata una stretta di mano con Salvini, con Pichetto Fratin, tra gentiluomini, come è giusto che sia", ha ammesso l'ex generale definito dallo stesso Salvini "sleale" dopo l'uscita dalla Lega e la fondazione del suo movimento Futuro Nazionale. Allo stesso tempo, anche Salvini ha confermato la stretta di mano.

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Intervistato da David Parenzo per L'Aria Che Tira, il leader del Carroccio ha voluto precisare: "Io saluto sempre per educazione. Quello che mi è dispiaciuto è che aveva promesso eterna fedeltà a chi lo aveva votato. Poi saluti e arrivederci. Ora mi stanno colpendo alcune proposte come quella di mettere in discussione l'aborto, non dobbiamo tornare indietro. Un'altra proposta stramba è quella per cui più figli si fanno più voti bisogna avere, aiuteresti quelli che arrivano con i barconi".

Qui il video dell'incontro Salvini-Vannacci

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