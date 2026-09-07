"Schlein? Inguardabile": bufera su Aurelio De Laurentiis

Siparietto politico a Napoli, dove Aurelio De Laurentiis si è reso protagonista di una battuta "scorretta" (e che farà discutere) sulla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, durante un pranzo con alcuni esponenti di Forza Italia. L’episodio è avvenuto all’Hotel De Bonart, a margine della presentazione del congresso regionale del partito, in programma mercoledì 9 settembre.

Sulla terrazza del ristorante erano riuniti il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, il suo vice Gianfranco Librandi e il senatore Franco Silvestro. De Laurentiis, seduto a un altro tavolo, stava consumando da solo un club sandwich. Alzatosi per salutare i presenti, il presidente del Napoli si è fermato brevemente al loro tavolo e ha rivolto una domanda agli esponenti azzurri, tirando in ballo la leader dem: "Cosa dite della Schlein? È inguardabile". La battuta ha suscitato risate e approvazione tra i commensali.

De Laurentiis ha poi proseguito commentando l’atteggiamento del centrosinistra e le difficoltà legate alla costruzione delle alleanze in vista delle prossime elezioni politiche: "Cosa hanno proposto dall'inizio? Se avessero detto ‘vogliamo partecipare con la nostra coscienza e sapienza rispettando la vostra. Faremo delle proposte, ne possiamo discutere’... Invece dall'inizio fanno cane e gatto".

Prima di lasciare il tavolo, il patron del Napoli ha strappato un’ultima risata con una frase rimasta a metà: "Sembrano dei gran… volevo dire una brutta parola". Infine, Librandi ha mostrato a De Laurentiis la spilla di Forza Italia, proponendogli di regalarla. La risposta è stata immediata: "Ho già la mia...". Poi il presidente del Napoli si è allontanato.