Augusta Montaruli inchioda Elly Schlein: "Il Pd alla manifestazione No Tav, aspettiamo una smentita"

D'altronde, "dopo l'agguato ai cantieri e l'azione eversiva che è costata danni ad agenti, lavoratori e cantieri, vedere oggi esponenti di Elly Schlein promuovere la marcia contro l'opera e pubblicizzarla tra i siti degli autonomi - osserva Montaruli - è la plastica dimostrazione dell'inadeguatezza di tutto il Partito Democratico. Siamo ben oltre a un semplice problema di ambiguità all'interno del Pd. Soprattutto dopo il caso De Rosa di Autistici Inventati, Il Pd si presenta apertamente schiacciato sul mondo antagonista. La marcia, a maggior ragione con la presenza di alcuni sindaci, è il più grave atto di irresponsabilità contro il nostro territorio. Altro che forza di governo, il Pd si sta rivelando un collettivo con la giacca".