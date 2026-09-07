Augusta Montaruli inchioda Elly Schlein: "Il Pd alla manifestazione No Tav, aspettiamo una smentita"

"Il Pd parteciperà alla manifestazione No Tav, al fianco della galassia autonoma, indetta per ottobre, tramite il suo sindaco Pacifico Banchieri, esponente della direzione metropolitana, come dimostra il sito dello stesso partito. Se non è così, aspettiamo smentita da parte di Elly Schlein e una presa di posizione netta". Così in una nota la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.
Montaruli inchioda la sinistra: "Adesso tirate fuori i nomi"«Non c’è nessuno stallo. C’è un’opposizione che dopo aver deciso di non dare il pa...
D'altronde, "dopo l'agguato ai cantieri e l'azione eversiva che è costata danni ad agenti, lavoratori e cantieri, vedere oggi esponenti di Elly Schlein promuovere la marcia contro l'opera e pubblicizzarla tra i siti degli autonomi - osserva Montaruli - è la plastica dimostrazione dell'inadeguatezza di tutto il Partito Democratico. Siamo ben oltre a un semplice problema di ambiguità all'interno del Pd. Soprattutto dopo il caso De Rosa di Autistici Inventati, Il Pd si presenta apertamente schiacciato sul mondo antagonista. La marcia, a maggior ragione con la presenza di alcuni sindaci, è il più grave atto di irresponsabilità contro il nostro territorio. Altro che forza di governo, il Pd si sta rivelando un collettivo con la giacca".
Stefano Bonaccini, Augusta Montaruli lo spiana: "Nessuno ha estrapolato"“Bonaccini rincara la sua arroganza arrampicandosi sugli specchi in merito ad una risposta che non lascia equivoci...
La protesta in Val di Susa è prevista per il 3 ottobre. Nel mirino dei contestatori c’è la futura tratta ferroviaria ad alta velocità tra Avigliana e Orbassano: lunga 24 chilometri, di cui 12 in galleria, è considerata necessaria per collegare lo scalo merci di Orbassano con l’Alta velocità e non tagliare fuori Torino dalle ricadute economiche della logistica.