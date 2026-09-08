Giorgia Meloni, la rabbia sul caso dell'africano libero dopo aver aggredito gli agenti: "Inaccettabile"

"Queste immagini mostrano due agenti aggrediti e feriti mentre stanno facendo il proprio dovere, durante l’arresto di un individuo. L’uomo, accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, viene portato davanti al giudice: l’arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo": Giorgia Meloni lo ha scritto sui social, allegando il video dell'aggressione di un immigrato ai danni dei poliziotti venerdì mattina a Roma.

Per la presidente del Consiglio, si tratta di "episodi, sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità". Di fronte a questo, ha sottolineato la premier, diventa sempre più difficile cercare di mantenere e garantire la sicurezza: "Il Governo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le Forze dell’Ordine. Ma quando, dopo comportamenti di questa gravità e dopo un’aggressione a chi rappresenta lo Stato, si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere. È francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso", ha chiosato Meloni.

Un episodio simile è avvenuto qualche giorno fa sempre a Roma, dove una 13enne è stata molestata in un minimarket da un dipendente. Quest'ultimo prima è stato arrestato e poi scarcerato dal giudice perché incensurato, collaborativo e dispiaciuto. "Parliamo, giustamente, molto di sicurezza. Si chiede, giustamente, conto al Governo di quello che non va. Però qui la domanda va fatta fino in fondo. Le leggi le abbiamo scritte, e sono più severe che mai. Le Forze dell’Ordine hanno fatto il loro dovere, in poche ore, benissimo. La Procura ha chiesto la misura più dura. Tutta la catena ha funzionato - aveva scritto Meloni su Facebook -. E poi arriva un provvedimento che la spezza in quarantotto ore, e noi non possiamo fare niente, se non inviare gli ispettori del Ministero, che è quello che stiamo facendo. Chi lo spiega a quella famiglia? Chi lo spiega a quel quartiere, che stanotte sa che quell’uomo è di nuovo lì? Noi andiamo avanti. Norme, uomini, mezzi, risorse. Fino in fondo. Ma così è davvero difficile. La mia totale solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia".