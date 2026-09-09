Realpolitik, Cappellini: "Posso chiederle a firma di chi?". E Bignami lo zittisce

"Hanno dato dei fascisti a Fratelli d'Italia, ce ne han dato anche di peggio": Galeazzo Bignami lo ha detto a Realpolitik su Rete 4, dove si stava discutendo della schiacciante vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. E subito Stefano Cappellini, direttore di Repubblica, lo ha interrotto chiedendogli: "Bignami, se posso chiederle, a firma di chi è successa questa cosa?". E il deputato di Fratelli d'Italia ha subito risposto: "Berizzi, che credo sia un giornalista di Repubblica, non lo so, magari il direttore Cappellini lo sa, ha scritto: 'Meloni è neo-fascista'. Poi c'è Michele Serra, che dice testualmente: 'Bignami è un fascista di famiglia fascista'".

Dopo aver rinfrescato la memoria al suo interlocutore, Bignami ha proseguito: "Chiedo al direttore Cappellini: condanna queste cose? Dice che ha sbagliato?". Dopodiché ha aggiunto: "Alla sinistra l'unica destra che piace è quella che perde, ma non veniteci a spiegare come dobbiamo perdere, perché noi vogliamo vincere come abbiamo fatto anche nel 2022. E oggi i sondaggi dicono che stiamo ancora riuscendo a governare con quella fiducia che abbiamo meritato". Il video dello scambio avvenuto in tv è stato condiviso su Facebook dallo stesso Bignami, che a corredo ha scritto: "Smentita l’intellighenzia di sinistra. Si rimangiano addirittura le loro stesse parole: non cambiano mai".