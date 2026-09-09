Laura Pausini, la foto ritoccata con Sinner e Kimi Antonelli. Ecco l'originale, esplode un putiferio

Dove vai se il ritocchino non ce l’hai. In questo caso la polemica scatta da una foto, due versioni e una valanga di commenti. È il caso che coinvolge Laura Pausini, finita al centro del dibattito dopo la pubblicazione di uno scatto che la ritrae insieme a Kimi Antonelli, Jannik Sinner e Marco Bezzecchi in occasione dell’ultimo Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Monza.

Sul profilo Instagram della cantante è comparsa una versione ritoccata dell'immagine, mentre quella pubblicata dal profilo di Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team mostra una fotografia sostanzialmente identica, ma più scura e con differenze evidenti nella figura di Pausini.

Il ritocco, infatti, rende la cantante più asciutta, con modifiche che riguardano il viso e arrivano fino alle gambe. Da qui è partita la discussione sui social e l'intervento di Francesca Barra, che ha scelto di spostare il fuoco dalla semplice questione del fotoritocco alle conseguenze che può avere sulla percezione del corpo, soprattutto tra i più giovani.

"Non mi interessa stabilire se sia giusto o sbagliato ritoccare una fotografia, ma cercare quello che un gesto lascia intravedere oltre la sua evidenza. Quale insegnamento diamo ai giovani se una donna così influente modifica il proprio corpo in una fotografia?", scrive Barra. E aggiunge: "Quale insegnamento diamo loro quando trasformiamo il corpo di una donna in un terreno di giudizio costante? Chiediamo autenticità, ma siamo davvero disposti ad accettarla?".

La discussione riporta anche alla memoria i commenti ricevuti negli anni dalla cantante sul proprio corpo. Nell'aprile 2025, sotto una foto in costume, una fan le aveva chiesto: "Mi piacerebbe sapere come ha fatto a perdere 20 chili". Pausini aveva spiegato di essere seguita da un dietologo, di aver pesato tutto per cinque mesi e di aver iniziato a fare ginnastica. Quattro mesi dopo un'altra domanda: "Come ti senti adesso in costume?". La risposta: "Bene, ma adesso rimangio e non me lo metto più". Intanto la community si divide. Selvaggia Lucarelli commenta: "non è la notizia, lo sapevamo tutti e lo facciamo tutti, fa ridere che non si sia accorta che gira ovunque l'originale".