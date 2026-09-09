Sommer, il disastro dell'ex Inter: l'errore in Champions è virale

Nella notte con più ombre che luci di Josep Martinez al Bernabeu, i tifosi dell'Inter usciti con parecchio rammarico dal debutto di Champions nella tana del Real Madrid (un ko 2-1 davanti all'ex Mourinho) si consoleranno, si fa per dire, con le imprese al contrario del loro ex portiere Yann Sommer.
Il 37enne numero 1 svizzero, passato in estate al Club Brugge, è stato il protagonista in negativo della sconfitta dei belgi contro l'Aston Villa per 3-2. Due incertezze su tre reti degli ospiti, e una azione talmente goffa da diventare virale a tempo di record.
Recuperato il pallone in presa, Sommer si porta qualche passo verso il limite dell'area mentre studia chi servire. Poi però perde clamorosamente il controllo della sfera e del corpo, finendo fuori dagli undici metri con la palla ancora in mano.
Sommer pic.twitter.com/KJBYLsQ3JB— Alessandro (@90ordnasselA) September 8, 2026