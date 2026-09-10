4 di Sera, Sansonetti seppellisce la sinistra: "State scomparendo, resteranno solo 2 partiti"

A 4 di Sera”, programma di approfondimento e di attualità di Rete 4 condotto da Mario Giordano (in sostituzione di Paolo Del Debbio) si discute dell’ascesa in Germania del partito di estrema destra, AfD, e in generale dell’aumento del gradimento nei confronti delle destre di tutt’Europa.

Il conduttore chiede all’ospite, il direttore de l’Unità Piero Sansonetti, se il successo della destra sia anche colpa di un’incapacità della sinistra di parlare alla gente dei veri problemi che riguardano il quotidiano. In Gemania, infatti, il 50% della classe operaia ha votato per AfD. Sansonetti ammette: "Questo problema c'è, ci troviamo di fronte a una crisi storica che riguarda la sinistra e i partiti liberali. La destra estrema, quella di Vannacci, AfD, Vox etc. prende il sopravvento nell'opinione pubblica sulla destra moderata ed è destinata a prendere la leadership, è questa la questione più pericolosa. La sinistra sta scomparendo: si va verso un bipolarismo tra destra moderata e destra estrema".

Un problema ammesso dallo stesso Pier Luigi Bersani, intervistato a margine della festa del Pd a Milano: “Tutto lo schieramento democratico fa fatica. Non è che gli operai ce li ha in tasca la sinistra, gli operai sono persone che possono avere elementi di rifiuto, anche giustificati spesso, e che possono essere dentro a delle ondate culturali di mentalità a cui bisogna reagire. Però – spiega Bersani - la sinistra deve fare il suo e riprendere i contatti con la vita comune dei cittadini, che siano operai o no. Non è che si può essere liberali solo nel chiedere sgravi fiscali, qui c'è in gioco Montesquieu, non si può dare via Montesquieu per uno sgravio fiscale. Ci sono anche altri sconfitti che devono reagire, perché noi abbiamo una Costituzione che ha dei fondamentali principi liberali, dentro i quali c'è un'idea di emancipazione sociale”.