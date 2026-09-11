Dritto e rovescio, Tommaso Cacciari choc: "Ogni tanto mi capita di bastonare"

Al centro del dibattito, nel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio, su Rete 4, il tema della sicurezza. Ospite nello studio di Mario Giordano - eccezionalmente alla conduzione del programma per la puntata del 10 settembre - c'è Tommaso Cacciari, attivista e nipote di Massimo.

"Chi aggredisce i ragazzini - sostiene Cacciari -, chi mena gli autisti del pullman, chi tira il tirapugni in testa alla gente nel parco... a prescindere che sia bianco, rosso, verde, blu, per me quelle persone vanno bastonate e ogni tanto mi capita anche di farlo, nei quartieri popolari. A volte è più istruttivo se lo fa il vicino di casa piuttosto che se lo fa il poliziotto". Parole forti. Che lasciano di stucco lo stesso Giordano.