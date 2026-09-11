Dritto e rovescio, Ilaria sconvolge l'Italia: "Cos'hanno fatto due immigrati a me e mia mamma"

"Nel giro di 3 anni, io e mia madre abbiamo subìto 2 aggressioni da parte di immigrati". La signora Ilaria, collegata con Dritto e rovescio su Rete 4 da Firenze, chiarisce con poche parole quale sia il punto del tema-sicurezza in Italia. Non è solo un problema di "percezione", come spesso viene sminuito da sinistra, tanto dai politici quanto dall'apparato mediatico e intellettuale.

In studio, la ascoltano il conduttore Mario Giordano (sostituto per una sera di Paolo Del Debbio) e alcune donne immigrate dall'Africa.

"Rido per non piangere - racconta la signora -. Allora nel giro di tre anni io e mia madre, se bisogna stare a calcolare il dato statistico, perché la matematica non è un'opinione, abbiamo ricevuto due aggressioni. Il mio nucleo familiare è costituito da me e da lei. Quindi o siamo state sfortunate o probabilmente…". Il sospetto è che i criminali le abbiano prese di mira, proprio perché donne e sole.

Lei è stata accerchiata in macchina, presa a bottigliate e soffre di cuore, con un defibrillatore impiantato. "Mia mamma invece, un'aggressione più recente, sotto casa, in piena mattinata. Tornava da fare la spesa e un soggetto l'ha attinta al collo con due fendenti. Mamma ha riportato tre punti di sutura e di cui molto vicino alla carotide". "Non è stata né rapinata né niente", sottolinea allibita Ilaria. Una violenza cieca, senza apparenti motivi.