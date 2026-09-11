Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Dritto e rovescio, Ilaria sconvolge l'Italia: "Cos'hanno fatto due immigrati a me e mia mamma"

venerdì 11 settembre 2026
Dritto e rovescio, Ilaria sconvolge l'Italia: "Cos'hanno fatto due immigrati a me e mia mamma"

2' di lettura

"Nel giro di 3 anni, io e mia madre abbiamo subìto 2 aggressioni da parte di immigrati". La signora Ilaria, collegata con Dritto e rovescio su Rete 4 da Firenze, chiarisce con poche parole quale sia il punto del tema-sicurezza in Italia. Non è solo un problema di "percezione", come spesso viene sminuito da sinistra, tanto dai politici quanto dall'apparato mediatico e intellettuale. 

In studio, la ascoltano il conduttore Mario Giordano (sostituto per una sera di Paolo Del Debbio) e alcune donne immigrate dall'Africa. 

"Rido per non piangere - racconta la signora -. Allora nel giro di tre anni io e mia madre, se bisogna stare a calcolare il dato statistico, perché la matematica non è un'opinione, abbiamo ricevuto due aggressioni. Il mio nucleo familiare è costituito da me e da lei. Quindi o siamo state sfortunate o probabilmente…". Il sospetto è che i criminali le abbiano prese di mira, proprio perché donne e sole. 

Lei è stata accerchiata in macchina, presa a bottigliate e soffre di cuore, con un defibrillatore impiantato. "Mia mamma invece, un'aggressione più recente, sotto casa, in piena mattinata. Tornava da fare la spesa e un soggetto l'ha attinta al collo con due fendenti. Mamma ha riportato tre punti di sutura e di cui molto vicino alla carotide". "Non è stata né rapinata né niente", sottolinea allibita Ilaria. Una violenza cieca, senza apparenti motivi.

tag
immigrazione
dritto e rovescio
mario giordano

Adama a Dritto e rovescio Dritto e rovescio, l'immigrato minaccia Vannacci: "Chiude l'Inps". Lo studio insorge

Lo sfogo Dritto e rovescio, Tommaso Cacciari choc: "Ogni tanto mi capita di bastonare"

A muso duro Vance contro il protestante: "Se ami così tanto il Messico, porta il tuo c*** lì"

ti potrebbero interessare

Dritto e rovescio, l'immigrato minaccia Vannacci: "Chiude l'Inps". Lo studio insorge

Dritto e rovescio, l'immigrato minaccia Vannacci: "Chiude l'Inps". Lo studio insorge

Roberto Tortora
Il bengalese molestatore prende in giro l'Italia

Il bengalese molestatore prende in giro l'Italia

Corrado Ocone
Firenze, rissa tra immigrati davanti al supermercato: scatta la rivolta della gente

Firenze, rissa tra immigrati davanti al supermercato: scatta la rivolta della gente

Venezia, attrice del Festival molestata e aggredita da bengalesi: un video sconvolgente

Venezia, attrice del Festival molestata e aggredita da bengalesi: un video sconvolgente

Roberto Tortora