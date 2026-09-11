Dritto e rovescio, l'immigrato minaccia Vannacci: "Chiude l'Inps". Lo studio insorge

Adama, immigrato del Mali che da anni vive in Italia, offre la sua testimonianza a Dritto e Rovescio, programma d’approfondimento condotto da Mario Giordano ogni giovedì in prima serata su Rete 4 e che affronta in maniera allargata il tema delle politiche migratorie in Italia e in Europa. Adama racconta e attacca Vannacci: “Noi siamo una risorsa per l'Italia e io ne sono esempio, ma la politica del generale è pericolosa per l'Italia, perché noi, gli immigrati, siamo una risorsa".

"La frutta e tutte le altre cose, chi le raccoglie? Siamo noi immigrati, lavoriamo con il cuore per dare aiuto all'economia italiana, non è che non lavoriamo, noi lavoriamo. Io, da quando sono qua in Italia, ho sempre lavorato, ho pagato le tasse come gli italiani, ma la remigrazione di cui voi state parlando è impossibile. Anche quando non siamo regolari, perché io oggi sono regolato, ma sono partito da irregolare. Manco ce l'avevo il passaporto, ma mi sono dato da fare. Quindi per bannarci dovevo essere rimandato a casa. Ma se mi aveva rimandato a casa come potevo stare qua?”.

Adama, poi, passa alla minaccia: “Se fate la remigrazione come dice Vannacci, domani chiude l'INPS italiano. Va in crisi, te lo dico io. Perché? Perché la maggior parte di noi immigrati lavora qui in Italia. I giovani vostri, i miei coetanei che lavorano come me, come italiani, non li trovi. Io il lavoro che faccio non lo vedo fare a nessun italiano”.

Antonio Maria Rinaldi, esponente di Futuro Nazionale, è ospite in studio e replica ironicamente: “Non ti rispondo per una questione di cortesia. Ma te l'ha detto la Boldrini che paghi le pensioni degli italiani? Te l'ha detto la Boldrini?”. Adama risponde seccato: “Boldrini? Manco la conosco. Diteci quel che volete fare. Ma se fate come dite voi, domani l’INPS chiude. Te lo dico io”.