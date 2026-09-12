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Alessandro Di Battista, l'appello dell'associazione Schierarsi: "Non venite al Gemelli"

sabato 12 settembre 2026
Alessandro Di Battista, l'appello dell'associazione Schierarsi: "Non venite al Gemelli"

1' di lettura

Alessandro Di Battista è arrivato in Italia nella mattina di sabato 12 settembre. L’aereo con a bordo l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato all’aeroporto di Ciampino, a Roma, dopo essere decollato da Cuba nella giornata precedente. Il viaggio si è concluso dopo circa dodici ore e ha consentito il trasferimento dell’ex deputato fuori dall’isola, dove era stato ricoverato a seguito di un malore e di un successivo intervento chirurgico.

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"Chiediamo agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell’informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Invitiamo inoltre tutti a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale".

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E ancora: "Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora. Ringraziamo sinceramente tutti coloro che fino a oggi hanno dimostrato rispetto, sensibilità e professionalità. È lo stesso atteggiamento che chiediamo di mantenere anche nei prossimi giorni", è l'appello scritto sui social dall'associazione Schierarsi di Alessandro Di Battista.

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