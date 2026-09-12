Alessandro Di Battista, l'appello dell'associazione Schierarsi: "Non venite al Gemelli"

Alessandro Di Battista è arrivato in Italia nella mattina di sabato 12 settembre. L’aereo con a bordo l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è atterrato all’aeroporto di Ciampino, a Roma, dopo essere decollato da Cuba nella giornata precedente. Il viaggio si è concluso dopo circa dodici ore e ha consentito il trasferimento dell’ex deputato fuori dall’isola, dove era stato ricoverato a seguito di un malore e di un successivo intervento chirurgico.

Alessandro Di Battista, "quando può rientrare in Italia": la voce dall'ospedale, cambia tutto Massimo riserbo sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ma dopo l'operazione a cui l'ex deputato d...

"Chiediamo agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell’informazione di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Invitiamo inoltre tutti a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale".

Di Battista è tornato in Italia: perché il volo di 12 ore a bassa quota, cosa lo aspetta ora Alessandro Di Battista è di nuovo in Italia. Dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso, l'ex dep...