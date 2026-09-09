Alessandro Di Battista, "quando può rientrare in Italia": la voce dall'ospedale, cambia tutto

Dibba era a Cuba per realizzare un reportage per conto di Fatto quotidiano e Loft Tv. Poi, lo scorso 28 agosto, il malore e il ricovero d'urgenza . Venerdì scorso sembrava tutto pronto per il rientro in Italia, poi un'altra crisi che ha obbligato i medici cubani dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras a mandarlo sotto i ferri.

Nelle ultime ore l'associazione politica Schierarsi, di cui Di Battista è volto di primo piano, aveva già pubblicato un aggiornamento sommario e senza scendere nei dettagli clinici (la diagnosi e la prognosi, al momento, sono ancora logicamente top secret): Alessandro, si legge nella nota, "non vede l'ora di riprendere le sue battaglie" e "sta affrontando nel migliore dei modi la fase dopo l'operazione".