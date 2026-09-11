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Di Battista, inizia il drammatico rientro in Italia: i dettagli su un volo al limite

venerdì 11 settembre 2026
Di Battista, inizia il drammatico rientro in Italia: i dettagli su un volo al limite

1' di lettura

Dovrebbe partire oggi, 11 settembre, l'aereo che riporterà in Italia Alessandro Di Battista. A riferirlo è il Corriere della Sera. Si tratterà di un volo sanitario a tappe molto lungo - si parla di 12 ore - e a bassa quota. L'arrivo a Roma è previsto per domani pomeriggio. Ad attenderlo nella capitale ci sarà una equipe di medici, che continuerà a prendersi cura dell'ex grillino.

"Dibba" è ricoverato a Cuba da ormai due settimane. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle - che si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano - è stato colpito da un ictus il 28 agosto. Ricoverato prima a Santa Clara e poi a L'Avana, nella capitale cubana è stato anche operato. Come confermato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, le istituzioni erano pronte a organizzare un volo sanitario di rientro, non appena le condizioni mediche lo avessero consentito.

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In un primo momento, il rientro in Italia era stato programmato per il 4 settembre. La notte precedente alla partenza, però, le condizioni dell'ex grillino, già piuttosto precarie, erano peggiorate. Costringendo i medici dell'Hermanos Ameijeiras - una delle principali strutture ospedaliere cubane - a intervenire direttamente. In seguito all'operazione, l'associazione Schierarsi aveva fatto sapere che Di Battista stava "affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento". 

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