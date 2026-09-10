Alessandro Di Battista in terapia intensiva: il quadro si complica, cosa trapela

Ancora una data certa per il suo rientro non c'è. Alessandro Di Battista , nonostante i miglioramenti post-operazione, rimane all'ospedale di Cuba dove è ricoverato da fine agosto. "In queste ore Alessandro si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’ Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras . Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia", è quanto riporta sui social l'associazione Schierarsi.

Solo poche ore prima, fonti ben informate e vicine all'ex deputato M5s avevano parlato di grandi "miglioramenti" in seguito all'operazione subita nei giorni scorsi. Il ritorno di Dibba a Roma era stato organizzato per il 5 settembre a bordo di un'aeroambulanza, salvo poi - poco prima della partenza - cambiare i piani dopo che i medici hanno deciso di operarlo d'urgenza .

In ogni caso la famiglia ha chiesto il massimo riserbo. "Desideriamo ringraziare i medici cubani con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l'eccellenza della sanità cubana", hanno affermato fonti di 'Schierarsi'. L'associazione ha rivolto anche "un ringraziamento particolare" al "reparto di Neurochirurgia dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, che si è preso cura di Alessandro in questi giorni così difficili. Un ringraziamento sincero va alle autorità italiane, all'Unità di Crisi della Farnesina e, in particolare, all'ambasciatrice Simona De Martino, che ha seguito e gestito con grande attenzione e sensibilità ogni fase di questo momento così delicato per Alessandro e per la sua famiglia. Desideriamo inoltre ringraziare - conclude l'associazione - le autorità cubane per l'attenzione e il supporto garantiti nel corso dell'intera vicenda".