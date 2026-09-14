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Polito smonta la propaganda della sinistra: "Tutto si può dire del governo tranne..."

lunedì 14 settembre 2026
Polito smonta la propaganda della sinistra: "Tutto si può dire del governo tranne..."

1' di lettura

"Tutto si può dire di questi quattro anni del Governo Meloni, tranne che hanno sperperato il denaro pubblico". Antonio Polito, ospite a Realpolitik, su Rete 4, riconosce, almeno per quanto riguarda l'economia, i traguardi raggiunti dall'Esecutivo. "Hanno interrotto - continua l'editorialista del Corriere della Sera - il reddito di cittadinanza, che era una promessa che elettoralmente ha contato tantissimo nel mezzogiorno, se vinciamo vi diamo il reddito di cittadinanza. Ha sopportato il peso del costo di tutti i bonus edilizi, che è impressionante perché ha raggiunto una cifra che è quasi pari a quella del PNRR, quindi proprio, devo dire la verità, anche a onore del Ministro Giorgetti, se una cosa non gli si può imputare e questa. È sceso lo spread, infatti...".

Insomma, nonostante i continui tentativi della sinistra di buttare fango sull'Esecutivo, i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Il governo Meloni è riuscito a dare stabilità economica all'Italia. E lo ha fatto "senza sperperare il denaro pubblico come hanno fatto i governi grillini e di sinistra", come scrive Fratelli d'Italia su Facebook, riprendendo l'intervento di Polito. 

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