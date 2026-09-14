Polito smonta la propaganda della sinistra: "Tutto si può dire del governo tranne..."

"Tutto si può dire di questi quattro anni del Governo Meloni, tranne che hanno sperperato il denaro pubblico". Antonio Polito, ospite a Realpolitik, su Rete 4, riconosce, almeno per quanto riguarda l'economia, i traguardi raggiunti dall'Esecutivo. "Hanno interrotto - continua l'editorialista del Corriere della Sera - il reddito di cittadinanza, che era una promessa che elettoralmente ha contato tantissimo nel mezzogiorno, se vinciamo vi diamo il reddito di cittadinanza. Ha sopportato il peso del costo di tutti i bonus edilizi, che è impressionante perché ha raggiunto una cifra che è quasi pari a quella del PNRR, quindi proprio, devo dire la verità, anche a onore del Ministro Giorgetti, se una cosa non gli si può imputare e questa. È sceso lo spread, infatti...".

Insomma, nonostante i continui tentativi della sinistra di buttare fango sull'Esecutivo, i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Il governo Meloni è riuscito a dare stabilità economica all'Italia. E lo ha fatto "senza sperperare il denaro pubblico come hanno fatto i governi grillini e di sinistra", come scrive Fratelli d'Italia su Facebook, riprendendo l'intervento di Polito.