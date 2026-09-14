Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Enzo Iacchetti: "Vannacci vergognoso"

lunedì 14 settembre 2026
Enzo Iacchetti: "Vannacci vergognoso"

1' di lettura

«Il programma di Roberto Vannacci? Mi vergogno per lui. Mi vergogno. E spiego il perché. Forse la gente che approda ai suoi sondaggi si è dimenticata il passato del fascismo e del nazismo. Quelli che lo voteranno dovrebbero rispolverare un libro di storia per capire che cosa è successo negli anni Trenta e Quaranta». Enzo Iacchetti continua a rivestire il suo ruolo di maître à penser dell’antifascismo a reti unificate.

Questa volta ha attaccato Vannacci nel corso della trasmissione Accordi e Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda tutti i sabato sul Nove in prima serata. «Quando leggo queste cose rabbrividisco. Ma come fanno a votarlo quando leggono queste robe qua». E poi contro la Meloni. «Ma certo che acchiapperà Vannacci, però anche noi che continuiamo a parlare di lui gli facciamo solo propaganda elettorale. Bisogna dire a questo signore che è tornato indietro di cinquant’anni e noi una persona così non la vogliamo in politica. Siamo già tornati indietro, basta. Io non ce la faccio, ditemi qualcosa voi».
Il generale ovviamente non si è fatto scappare l’occasione di soffiare sul vento della polemica e ha risposto via social. «Iacchetti, un comico che non fa ridere, se la prende con Futuro Nazionale. Fantastico. Dalla prossima settimana superiamo il 10%. Alla prossima puntata minaccerà di prendere a pugni gli elettori futuristi».

tag
enzo iacchetti

Il caso Enzo Iacchetti, la toppa è peggio del buco: cosa ha detto: "Augurare la morte al ministro?"

Solito comunista Il compagno Iacchetti per far ridere augura la morte al ministro

Del tutto fuori controllo Enzo Iacchetti, un violento delirio: "Voglio veder morire il ministro della Sanità. E Mer***Melone..."

ti potrebbero interessare

Grillo, "Movimento zero stelle": rovina i piani a Conte prima delle elezioni? Cosa trapela

Grillo, "Movimento zero stelle": rovina i piani a Conte prima delle elezioni? Cosa trapela

Redazione
Il fascicolo Inps di Meloni aperto e chiuso tre volte da una dipendente: esplode il caso

Il fascicolo Inps di Meloni aperto e chiuso tre volte da una dipendente: esplode il caso

Polito smonta la propaganda della sinistra: "Tutto si può dire del governo tranne..."

Polito smonta la propaganda della sinistra: "Tutto si può dire del governo tranne..."

Una lista di Grillo può rovinare i piani di Conte?

Una lista di Grillo può rovinare i piani di Conte?