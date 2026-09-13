FdI sbertuccia Conte con un video: "Quella che cambi a seconda della convenienza?"

Fratelli d'Italia smaschera Giuseppe Conte. Il partito di Giorgia Meloni rilancia l'intervento del leader del Movimento 5 Stelle dal palco della Festa dell'Unità. E a corredo questo commento: "È bello vedere anche la sinistra oggi provare a parlare di Patria, è il segno più evidente della vittoria e del cambio culturale impresso da Fratelli d’Italia in questo tempo, quando fino a qualche anno fa eravamo gli unici a parlarne. Fa sorridere Conte che vorrebbe addirittura impartire lezioni, lui che le uniche bandiere che conosce sono quelle che quando governava si affannava ad agitare a seconda di dove tirava il vento, pur di rimanere incollato alla poltrona".

Nel filmato si sente il fu premier dire: "Non dobbiamo vergognarci della nostra Patria e della nostra bandiera". E FdI: "Quale? Quella che cambi a seconda della convenienza?". Il grillino ha girato tra i volontari della Festa dell'Unità, al termine del suo intervento sul palco di Reggio Emilia.