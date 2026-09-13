Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

FdI sbertuccia Conte con un video: "Quella che cambi a seconda della convenienza?"

domenica 13 settembre 2026
FdI sbertuccia Conte con un video: "Quella che cambi a seconda della convenienza?"

2' di lettura

Fratelli d'Italia smaschera Giuseppe Conte. Il partito di Giorgia Meloni rilancia l'intervento del leader del Movimento 5 Stelle dal palco della Festa dell'Unità. E a corredo questo commento: "È bello vedere anche la sinistra oggi provare a parlare di Patria, è il segno più evidente della vittoria e del cambio culturale impresso da Fratelli d’Italia in questo tempo, quando fino a qualche anno fa eravamo gli unici a parlarne. Fa sorridere Conte che vorrebbe addirittura impartire lezioni, lui che le uniche bandiere che conosce sono quelle che quando governava si affannava ad agitare a seconda di dove tirava il vento, pur di rimanere incollato alla poltrona".

Nel filmato si sente il fu premier dire: "Non dobbiamo vergognarci della nostra Patria e della nostra bandiera". E FdI: "Quale? Quella che cambi a seconda della convenienza?". Il grillino ha girato tra i volontari della Festa dell'Unità, al termine del suo intervento sul palco di Reggio Emilia.

Ghisleri, il sondaggio che fa fuori Elly Schlein: ora tutto torna...

La data ancora non c'è, ma nei Palazzi romani tira già aria di elezioni politiche, anticipate o meno c...

Poi selfie e strette di mano, con tanto di tour per le cucine. Infine Conte si è seduto a cena con il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi. "Una accoglienza calorosa, non è la prima volta, c'è attenzione, ho visto una grande voglia di condividere una battaglia per mandare a casa Giorgia Meloni e vincere le elezioni", ha detto Conte sedendosi al tavolo. 

tag
giuseppe conte
fdi
giorgia meloni

Senza freni Lilli Gruber: "Meloni evidentemente ha fatto poco. Mentana? Il mio interlocutore su La7 è Cairo"

Deformare la realtà Emma Bonino, vogliono trasformarla in una anti-Meloni

Autunno caldo Maurizio Landini, il colpo di coda: dove e quando, l'ultimo assalto a Meloni

ti potrebbero interessare

Elly Schlein alla Festa dell'Unità: "Pronti al voto in qualsiasi momento", ma il programma ancora non c'è

Elly Schlein alla Festa dell'Unità: "Pronti al voto in qualsiasi momento", ma il programma ancora non c'è

Ilaria Salis pubblica questa foto, subito massacrata: "Lei prende 15k al mese"

Ilaria Salis pubblica questa foto, subito massacrata: "Lei prende 15k al mese"

Emma Bonino, vogliono trasformarla in una anti-Meloni

Emma Bonino, vogliono trasformarla in una anti-Meloni

Annalisa Terranova
La sinistra va in tilt in Toscana: "Non a casa nostra"

La sinistra va in tilt in Toscana: "Non a casa nostra"

Tommaso Lorenzini