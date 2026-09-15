Giorgia Meloni smaschera il Pd: "Far cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati? Tutto falso. E questi fanno parte delle istituzioni..."

"Si sceglie di fare cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati", denunciano le senatrici di Italia Viva ma è una balla. A spiegare le motivazioni è la stessa Giorgia Meloni attraverso un post su Instagram: "Leggo alcuni post di esponenti di primo piano del Partito democratico e non so sinceramente cosa sia più grave: se, quando li hanno scritti, fossero consapevoli di raccontare una cosa falsa oppure se non lo fossero".

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Il motivo è chiaro: "Ci raccontano che dal 2027 il Governo avrebbe fatto sparire la clausola di salvaguardia sul TFR, con una 'stangata silenziosa' ai danni dei lavoratori. E per dimostrarlo citano trionfalmente l’abrogazione prevista dall’articolo 376 del D.Lgs. 117/2026. C’è solo un piccolo problema. Quello che stanno citando è un Testo unico. E nello stesso identico decreto, prima di arrivare all’articolo 376, sarebbe bastato fermarsi all’articolo 21. Al comma 11 la clausola di salvaguardia sul TFR è lì, nero su bianco. E, nel caso non fosse abbastanza chiaro, lo stesso articolo la richiama espressamente".

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