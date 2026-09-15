Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

Legge elettorale, ok al Senato. Pagliacciata-sinistra in Aula: cosa hanno esposto

martedì 15 settembre 2026
Legge elettorale, ok al Senato. Pagliacciata-sinistra in Aula: cosa hanno esposto

2' di lettura


Con 113 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha dato il via libera alla legge elettorale. Il testo, modificato da Palazzo Madama, passa ora all'esame della Camera per la terza e ultima lettura. Il suo approdo in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo è fissato per il 28 settembre. Tra le modifiche introdotte dal Senato figurano le preferenze con capolista bloccato e tre crocette, senza quote di genere tra i capilista, e l'eliminazione della soglia al di sotto della quale un partito contribuisce al risultato della coalizione ai fini dell'attribuzione del premio.

Contestualmente è stata rivista la disciplina relativa alla raccolta delle firme. Ma anche in questo caso la sinistra ha dato il via all'ennesima pagliacciata. Infatti al termine delle dichiarazioni di voto sul testo della legge elettorale, nell'Aula del Senato, le opposizioni hanno manifestato il loro dissenso sul testo esponendo cartelli che recitavano "no alla legge truffa".

Il record di Giorgia ci fa guadagnare: lo dice pure Fitch

Una bufala, una burla, una ridicola bandierina. La sinistra, rosa dall’invidia dei record di durata dei governi di...

Il testo modificato da palazzo Madama torna ora, in terza lettura, alla Camera dei deputati. Una mossa che ha poca logica, quella della sinistra, infatti col nuovo sistema ci sarebbe comunque un vincitore. Se si votasse oggi con lo Stabilicum, l'esito dipenderebbe dalla collocazione di Futuro Nazionale. È quanto emerge dalla simulazione realizzata da Youtrend per Sky TG24, che proietta le attuali intenzioni di voto sul nuovo sistema confrontando due scenari: Futuro Nazionale alleato con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oppure in corsa autonoma. Con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103). Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 157 deputati e 74 senatori. Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato si ribalterebbe: sarebbe il campo largo ad aggiudicarsi il premio di maggioranza, con 221 deputati e 110 senatori, mentre il centrodestra si fermerebbe a 139 e 69. Vannacci conquisterebbe 25 seggi a Montecitorio e 12 a Palazzo Madama. 

Ghisleri, il sondaggio che fa fuori Elly Schlein: ora tutto torna...

La data ancora non c'è, ma nei Palazzi romani tira già aria di elezioni politiche, anticipate o meno c...
tag
legge elettorale

Cosa emerge Elezioni, il ribaltone: la mossa del centrodestra, ecco quale data prende piede

Legge elettorale, sinistra in tilt Giuseppe Conte fuori controllo tira per la giacchetta Mattarella

Paese reale Giorgia Meloni spiana la sinistra: "Ai professionisti del No dico che andremo avanti fino in fondo"

ti potrebbero interessare

FdI ridicolizza Corrado Formigli: "Adoro", "No". Il fotomontaggio che lo fa impazzire

FdI ridicolizza Corrado Formigli: "Adoro", "No". Il fotomontaggio che lo fa impazzire

Giorgia Meloni smaschera il Pd: "Far cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati? Tutto falso. E questi fanno parte delle istituzioni..."

Giorgia Meloni smaschera il Pd: "Far cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati? Tutto falso. E questi fanno parte delle istituzioni..."

Sondaggio, il Pd si sta estinguendo: ecco dove crolla, tutte le cifre

Sondaggio, il Pd si sta estinguendo: ecco dove crolla, tutte le cifre

Redazione
Elezioni, il ribaltone: la mossa del centrodestra, ecco quale data prende piede

Elezioni, il ribaltone: la mossa del centrodestra, ecco quale data prende piede