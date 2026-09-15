Legge elettorale, ok al Senato. Pagliacciata-sinistra in Aula: cosa hanno esposto

Con 113 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha dato il via libera alla legge elettorale. Il testo, modificato da Palazzo Madama, passa ora all'esame della Camera per la terza e ultima lettura. Il suo approdo in Aula a Montecitorio per il via libera definitivo è fissato per il 28 settembre. Tra le modifiche introdotte dal Senato figurano le preferenze con capolista bloccato e tre crocette, senza quote di genere tra i capilista, e l'eliminazione della soglia al di sotto della quale un partito contribuisce al risultato della coalizione ai fini dell'attribuzione del premio.

Il testo modificato da palazzo Madama torna ora, in terza lettura, alla Camera dei deputati. Una mossa che ha poca logica, quella della sinistra, infatti col nuovo sistema ci sarebbe comunque un vincitore. Se si votasse oggi con lo Stabilicum, l'esito dipenderebbe dalla collocazione di Futuro Nazionale. È quanto emerge dalla simulazione realizzata da Youtrend per Sky TG24, che proietta le attuali intenzioni di voto sul nuovo sistema confrontando due scenari: Futuro Nazionale alleato con Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, oppure in corsa autonoma. Con Futuro Nazionale nella coalizione, il centrodestra otterrebbe 226 seggi alla Camera su 400 e 117 al Senato su 205, superando le soglie della maggioranza assoluta (rispettivamente 201 e 103). Il campo largo, composto da PD, M5S, AVS, Italia Viva e +Europa, si fermerebbe a 157 deputati e 74 senatori. Se invece Futuro Nazionale corresse da solo, il risultato si ribalterebbe: sarebbe il campo largo ad aggiudicarsi il premio di maggioranza, con 221 deputati e 110 senatori, mentre il centrodestra si fermerebbe a 139 e 69. Vannacci conquisterebbe 25 seggi a Montecitorio e 12 a Palazzo Madama.