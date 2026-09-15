Sondaggio, il Pd si sta estinguendo: ecco dove crolla, tutte le cifre

La media dei sondaggi tra il 6 e il 12 settembre vede il Pd in brusco calo al 20,9% e il campo largo in difficoltà. Lo riporta Fanpage. Per quanto riguarda il centrodestra, invece, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma ancora una volta primo partito con un 26,7% di consensi. Con le forze alleate che pure registrano delle cifre positive: Forza Italia di Antonio Tajani risale al 7,5% e la Lega di Matteo Salvini si attesta invece al 5,7%. Mentre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci guadagna terreno fino al 7,6%.

Tornando alle opposizioni, i dem di Elly Schlein scendono sotto la soglia psicologica del 21% per la prima volta dalla tornata delle scorse elezioni europee. Un calo che incide sugli equilibri della sinistra. E non aiutano le percentuali degli altri partiti: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte registra una lieve ripresa salendo al 12,4%; mentre Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5%; e +Europa si ferma all'1,5%. A completare il quadro Italia Viva di Matteo Renzi al 2,3% e Azione di Carlo Calenda che, fuori dalle grandi coalizioni, cala al 3,2%. Secondo l'analisi aggregata condotta su nove tra i principali istituti demoscopici (Termometro Politico, Only Numbers, Noto, Ixé, SWG, EMG, Piepoli, Tecné e Bidimedia), dunque, il campo largo sembra aver perso il suo slancio.