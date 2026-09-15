Claudio Lotito, minacce e notizie false per spingerlo a vendere la Lazio: perquisiti Masi, Maiolini e Bisignani

Perquisizioni nella mattina di martedì 15 settembre nell’ambito dell'inchiesta sulle pressioni esercitate su Claudio Lotito per spingerlo a cedere la Lazio. Nel decreto della Procura compaiono i nomi di Mauro Masi, Francesco Maiolini e Luigi Bisignani, firma de il Tempo. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire una possibile strategia coordinata, che avrebbe coinvolto campagne sui social, articoli di stampa e contatti tra esponenti del mondo bancario e giornalisti. Al centro degli accertamenti anche l’ipotesi di tentativi di influenzare l’andamento del titolo in Borsa e di una regia comune dietro le pressioni rivolte al presidente biancoceleste e senatore.

L'ipotesi di reato è quella di manipolazione del mercato e, secondo i magistrati, le condotte sarebbero andate avanti dal giugno 2024 fino a oggi. Nel decreto di perquisizione i pm sostengono che i tre, "agendo in concorso tra loro e con terzi", avrebbero contribuito alla diffusione di notizie ritenute false attraverso social network, la testata online Millenovecento e articoli pubblicati sul quotidiano 'Il Tempo'. Tra le informazioni finite sotto la lente della Procura figurano la presunta imminente vendita del 67% della Lazio, il presunto stato di decozione delle società riconducibili a Lotito e l'asserito piano per far retrocedere volontariamente la squadra al fine di incassare il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro.