Massimo Giletti mostra l'appunto di Sempio: "Il 13 agosto..."

Massimo Giletti torna con Lo Stato delle Cose. Al centro della puntata in onda lunedì 14 settembre, il delitto di Garlasco. In esclusiva il conduttore di Rai 3 mostra alcuni appunti del diario di Andrea Sempio. Essendo scritto a mano, Giletti sottolinea di voler leggere il contenuto secondo la sua interpretazione delle lettere: "13 agosto (in sottofondo si sente Taccia dire 15, ndr), poi capisco poco di alcune parole, ma ce ne sono chiare altre, ‘C. ha sc***to, ma sa cosa provo o so cosa provo, io sono propenso più per so cosa provo. Ultima riga: ‘Ho l’impressione che qualcuno sia entrato in casa'".
Garlasco, la frase choc di Sempio: "C. ha sc... ma Sto arrivando! cosa provo""C. ha scopato ma sa cosa provo". È questo uno degli appunti scritti a mano da Andrea Sempio in uno dei...
E ancora: "Voi capite che quando io mi trovo un documento del genere, guardando quella che secondo me è una data, 13 agosto, ho la suggestione di interpretare quella C. in un certo modo. Ma può essere che quella C, avendo visto altre pagine si riferisca a un altro nome che ho letto, non lo voglio fare per rispetto". Di diverso parere Angela Taccia, avvocato: "È 15 agosto, lei non è Dio in Terra, è un’interpretazione sua leggere 13. Io so che è un 15, ho chiesto al cliente, sono dei diari che partono a fine 2017 o 2018, comunque è 15 agosto. Anche se fosse 13 non sarebbe una cosa grave perché il 13 agosto ricorre ogni anno".
Ma la spiegazione non convince il conduttore: "Le pagine sequestrate dai Carabinieri fanno riferimento ai giorni 11, 12, 13 e 14", la legale ribatte: "Di un’informativa dove tutto è molto suggestivo. HV è High Value, sono dei contratti che attivava quando era commesso nel negozio dove lavorava, 10 è il numero dei contratti attivati. Poi si legge ‘scherzato e lavoricchiato, C. non è il nome di Chiara ma un altro nome femminile che inizia con la C. Poi ‘Ha sc***o, non so cosa provo, sono gossip tra amici, ne parlava con questa persona. Per la parte sotto ‘Ho l’impressione che qualcuno sia entato in casa’, lui metteva tutti i pensieri della giornata, in quella aveva avuto l’impressione che nella casa dove viveva da solo fosse entrato qualcuno con un mazzo di chiavi quando lui non c’era. Tanto è vero che lui ha delle foto di una telecamera messa per controllare la situazione. I due pensieri non sono legati. I diari vanno dal 2017 in poi, quando si è trasferito a Voghera a vivere da solo, anni dopo l’omicidio, quindi vorrei capire cosa c’entri con l’evento. Diari di prima non ci sono". Giletti allora conclude: "Nelle altre pagine c’è un nome di donna con la C, che non è Chiara, lo devo dire per onestà, anche se quello mi ha lasciato perplesso, chissà che anno è". Insomma, i dubbi rimangono.