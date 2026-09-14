Ilaria Salis nei guai: "Paga, basta equivoci", dopo il conto pignorato...

Una mano tesa a Ilaria Salis, ma con una stoccata incorporata. È quella che arriva dai legali dei due ex-collaboratori parlamentari ai quali il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, ha riconosciuto un risarcimento di circa 300mila euro. Gli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto provano a chiudere la vicenda con un'apertura nei confronti dell'eurodeputata di Avs.

"Non volendo alimentare un’inutile polemica e volendo credere che si sia trattato di un equivoco, dichiariamo senza alcun problema che, qualora l’onorevole Salis intenda corrispondere quanto dovuto, non avremo alcuna difficoltà a interrompere ogni procedura esecutiva". È quanto si legge nel comunicato inviato all’Adnkronos dai tre legali. La presa di posizione arriva all’indomani della notizia della richiesta di pignoramento del conto corrente dell’ex-insegnante per delle spese legali e della sua reazione, affidata a una nota difensiva. Salis ha sostenuto di non aver ricevuto l'atto di pignoramento, di non essere a conoscenza dell'esatto importo preteso e di non avere le coordinate necessarie per effettuare il pagamento. I legali, però, ricostruiscono diversamente la vicenda. "L’azione esecutiva, di cui non si conosce ancora l’esito, è stata promossa dopo che il pagamento è stato più volte sollecitato agli avvocati che hanno assistito Salis nella controversia e ciò, anche successivamente al rigetto dell’istanza volta a ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della condanna emessa nei confronti dell’onorevole".