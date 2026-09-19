L'aria che tira, Gianfranco Fini contro Vannacci: "Non ne ha ancora azzeccata una"

Gianfranco Fini è stato ospite di David Parenzo nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7. L'ex presidente della Camera è stato interrogato sul fenomeno Roberto Vannacci e sul ruolo che l'ex generale avrà nelle prossime elezioni politiche. Fini, innanzittuto, si è premurato di fare una distinzione tra il Vannacci generale e il Vannacci politico.

Per quanto riguarda la carriera da militare, Fini ha utilizzato solo buone parole nei confronti del leader di Futuro Nazionale: "Vannacci è stato un ottimo comandante - ha detto. Comandare la Folgore, comandare gli incursori di Marina significa comandare due reparti di elite, i migliori reparti dell'esercito italiano e per diretta conoscenza le dico che tutti quelli che lo hanno avuto come comandante tra i parà e anche tra gli incursori lo stimano. Perché è stato un ottimo comandante. Così come va detto, perché la verità non fa mai male, che ebbe coraggio quando denunciò lo scandalo delle bombe all'uranio in Kosovo".