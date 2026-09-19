L'aria che tira, Gianfranco Fini contro Vannacci: "Non ne ha ancora azzeccata una"

Gianfranco Fini è stato ospite di David Parenzo nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7. L'ex presidente della Camera è stato interrogato sul fenomeno Roberto Vannacci e sul ruolo che l'ex generale avrà nelle prossime elezioni politiche. Fini, innanzittuto, si è premurato di fare una distinzione tra il Vannacci generale e il Vannacci politico.
Per quanto riguarda la carriera da militare, Fini ha utilizzato solo buone parole nei confronti del leader di Futuro Nazionale: "Vannacci è stato un ottimo comandante - ha detto. Comandare la Folgore, comandare gli incursori di Marina significa comandare due reparti di elite, i migliori reparti dell'esercito italiano e per diretta conoscenza le dico che tutti quelli che lo hanno avuto come comandante tra i parà e anche tra gli incursori lo stimano. Perché è stato un ottimo comandante. Così come va detto, perché la verità non fa mai male, che ebbe coraggio quando denunciò lo scandalo delle bombe all'uranio in Kosovo".
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Ben diverso il giudizio sulla sua carriera politica: "In termini politici, francamente, non è ancora azzeccata una a mio modo di vedere, anche perché, piccola sfida, mi dice l'ufficio stampa di Vannacci, quando è uscito dalla Lega, cosa ha detto? 'Me ne vado dalla Lega per quale motivo?' Perché la Lega ha tradito il programma. E ha fatto subito un altro partito. Allora, di gente che esce dai partiti, ce ne sono tanti. Vannacci, io non escludo che avesse già in testa un progetto, quello di entrare in politica", ha concluso.