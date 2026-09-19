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Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

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sabato 19 settembre 2026
Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

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"Non c'è più la leva obbligatoria, dovremmo comunicarlo alla signora Virginia. Non c'è una possibilità, allo stato, che qualcuno vada in guerra, abbiamo un esercito professionale e se sarà necessario andranno i nostri soldati, pagati per questo". Lo ha detto Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, riferendosi alle parole della segretaria dei Giovani democratici Virginia Libero sulla diserzione alla Festa dell'unità di Reggio Emilia. 

In giornata erano arrivate anche le critiche di Romano Prodi. "Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito", ha detto l'ex premier. "Quando l'ho sentita - ha detto Prodi - ho detto speriamo che cresca, perché se c'è uno che ha sempre lottato per la pace sono io, però qui ci troviamo di fronte a una scelta ben chiara, una politica obbligata da una serie di circostanze che hanno aperto una guerra incredibile. Una posizione di questo tipo non so come possa conciliarsi con la politica del partito, io ritengo che questa sia un'affermazione fuori dal disegno che il Pd porta avanti, quindi una proposta che non è del Pd e che non è mai neanche stata discussa all'interno del Pd, a quanto so io, quindi prendiamola come un errore di sbaglio, direbbe Topo Gigio". 

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