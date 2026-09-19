Certificati anti-cpr, il Pd in piazza coi medici: "Solidarietà e vicinanza"

Il Partito Democratico di Bologna aderisce al presidio in programma nel pomeriggio in piazza Nettuno a Bologna per esprimere "solidarietà e vicinanza" ai medici coinvolti nell'inchiesta sulle certificazioni relative all'idoneità al trattenimento nei Cpr. Lo annuncia il segretario provinciale del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi. "Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, ma non possiamo che esprimere preoccupazione per le modalità di perquisizione e audizione di medici che, tranne in un caso, non sono stati raggiunti da un avviso di indagine a loro garanzia e sono incensurati", afferma Di Stasi.

Per il segretario provinciale dem è inoltre "inaccettabile la campagna politica strumentale che si è scatenata contro professionisti della sanità prima ancora che siano state accertate responsabilità individuali". "Per questo saremo oggi in piazza Nettuno - aggiunge - per difendere l'autonomia della professione medica e il diritto alla salute e alla cura, garantiti dalla Costituzione".