Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Certificati anti-cpr, il Pd in piazza coi medici: "Solidarietà e vicinanza"

di
Libero logo
sabato 19 settembre 2026
Certificati anti-cpr, il Pd in piazza coi medici: "Solidarietà e vicinanza"

1' di lettura

Il Partito Democratico di Bologna aderisce al presidio in programma nel pomeriggio in piazza Nettuno a Bologna per esprimere "solidarietà e vicinanza" ai medici coinvolti nell'inchiesta sulle certificazioni relative all'idoneità al trattenimento nei Cpr. Lo annuncia il segretario provinciale del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi. "Abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura, ma non possiamo che esprimere preoccupazione per le modalità di perquisizione e audizione di medici che, tranne in un caso, non sono stati raggiunti da un avviso di indagine a loro garanzia e sono incensurati", afferma Di Stasi.

Per il segretario provinciale dem è inoltre "inaccettabile la campagna politica strumentale che si è scatenata contro professionisti della sanità prima ancora che siano state accertate responsabilità individuali". "Per questo saremo oggi in piazza Nettuno - aggiunge - per difendere l'autonomia della professione medica e il diritto alla salute e alla cura, garantiti dalla Costituzione".

Rettifica: "Da Matteo Lepore alcun plauso per condotte di falsificazione di certificati medici"

In relazione a un articolo apparso sul sito di Liberoquotidiano.it dal titolo "Matteo Lepore: 'Orgoglioso di lo...

"I nostri medici, ogni giorno, si impegnano per assicurarci questi diritti e questo comporta anche dover valutare se le condizioni di salute di una persona sono idonee per l'ingresso nei Cpr: non può essere un reato", sottolinea Di Stasi. "Nessuno - conclude - può essere sottoposto a una condanna politica o mediatica prima che la giustizia abbia fatto il proprio corso". 

Nicola Cocco, il medico No-Cpr che rivendica tutto: "Non valutiamo solo la salute..."

C’è, eccome se c’è la trama pro-migranti da parte di medici con pochi scrupoli verso la legge....
tag
cpr
certificati falsi
pd

Allieva di Elly Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

Chi sale, chi scende Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Stampella della sinistra Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

ti potrebbero interessare

Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

Virginia Libero, Fabio Rampelli la spiana: "Dovrebbero dirglielo..."

Redazione
Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Sondaggio Ghisleri, balzo clamoroso di FdI e crollo vertiginoso del Pd: tutte le cifre

Redazione
Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Il piano di Vannacci: mandare il Pd al governo

Pietro Senaldi
Il programma dei 5 Stelle: spinelli liberi e adozioni gay

Il programma dei 5 Stelle: spinelli liberi e adozioni gay

Elisa Calessi