Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

I furbetti del bollo auto: il trucco per avere più esenzioni

giovedì 24 settembre 2026
I furbetti del bollo auto: il trucco per avere più esenzioni

1' di lettura

L’esenzione dal pagamento del bollo prevista per il 2027 introduce alcune regole precise per chi possiede più veicoli. Il Decreto-legge n. 162/2026 stabilisce infatti che, in presenza di più mezzi agevolabili, il beneficio possa essere riconosciuto soltanto su uno di essi, individuato in base alla potenza e all’importo del tributo.

Per chi possiede più automobili, l’esenzione riguarda quella con la minore potenza espressa in kW. La stessa regola si applica a chi è proprietario di un’auto e di una moto: in presenza dei requisiti, il beneficio può riguardare soltanto il mezzo individuato dalle norme. Per questo alcuni contribuenti stanno valutando di intestare un secondo veicolo a un familiare, così da evitare che i mezzi siano considerati appartenenti allo stesso proprietario.

Un ulteriore limite riguarda la soglia degli 80 kW. I proprietari di motocicli e ciclomotori possono accedere all’esenzione solo se non possiedono un’automobile entro tale limite. In caso di più veicoli con la stessa potenza, viene invece considerato l’importo del bollo: l’agevolazione si applica al mezzo per il quale il tributo ordinario sarebbe più basso.

Per le due ruote, a parità di importo, conta infine la data di prima immatricolazione: il beneficio spetta al mezzo più vecchio.

L’esenzione sarà valida esclusivamente per il 2027 e richiederà inoltre che il veicolo interessato sia regolarmente assicurato. Restano però alcuni casi ancora da chiarire, come le polizze sospese o le situazioni di cointestazione.

tag
bollo auto

Compagni in tilt DiMartedì, la rosicata di Maurizio Landini su Meloni: "Di cosa si è resa conto"

Presidio Usb Bollo auto, i sindacati rossi scendono in piazza contro il taglio

Requisiti precisi Bollo auto, ecco gli errori da evitare per non perdere l’esenzione

ti potrebbero interessare

Centocelle, la pista più vecchia del Titanic diventa un "playground"

Centocelle, la pista più vecchia del Titanic diventa un "playground"

Marco Petrelli
Aldo Moro, il nipote scrive a Giorgia Meloni: "Lei e questo governo sono gli unici", schiaffo alla sinistra

Aldo Moro, il nipote scrive a Giorgia Meloni: "Lei e questo governo sono gli unici", schiaffo alla sinistra

Redazione
Ravenna, il senegalese per i medici "non è idoneo al Cpr": esce e molesta due donne

Ravenna, il senegalese per i medici "non è idoneo al Cpr": esce e molesta due donne

Redazione
Le Iene, la difesa di Bossetti vede per la prima volta reperti e immagini in HD: cosa cambia ora

Le Iene, la difesa di Bossetti vede per la prima volta reperti e immagini in HD: cosa cambia ora

Redazione