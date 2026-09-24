Dario Nardella, la buffonata a cavallo al distributore di benzina: travolto dalle critiche

Invece di trovare un'alternativa, il Pd si diverte a ironizzare sul caro carburanti. Un esempio? L'ultima pagliacciata arriva da Dario Nardella. L'eurodeputato del Partito democratico ed ex sindaco di Firenze si è fatto immortalare sui social mentre arriva a cavallo di fronte a un distributore di benzina. Il motivo? Protestare contro i prezzi elevati dei carburanti. Nel video si vede dunque una stazione di rifornimento dove vengono mostrati prezzi superiori a 2 euro al litro sia per benzina che diesel. "Con questi prezzi non ci resta che lui", afferma Nardella accarezzando l'animale. "Altro che bollo", aggiunge con un riferimento alla sospensione del bollo auto per alcune categorie di veicoli, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri.
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Inutile dire che i commenti non si sono risparmiati. Ecco dunque che c'è chi scrive: "Ecco bravo, datti all’IPPICA, forse ti conviene!", "Dopo aver reso Firenze vivibile solo per chi le persone ricche ora ci propone il cavallo contro il caro benzina. Un’altra soluzione popolare ed economica, alla portata di chiunque. Bravo Nardella, sempre vicino al popolo!", "Ma vi Rendete conto che siete diventati content creator anziché politici?", "Mantenere un cavallo costa in media tra i 350 e i 600 euro al mese, per una spesa totale annua che va dai 4.500 ai 7.000 euro", "Non vedo ironia in questo post, solo arroganza". E ancora: "Per chi guadagna 15000 euro al mese ovviamente il bollo non è un problema. Decisamente imbarazzante". Infatti, viene spontaneo chiedersi, quale sia la soluzione che adotterebbe Nardella e Pd, oltre al cavallo ovviamente...