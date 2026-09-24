Dario Nardella, la buffonata a cavallo al distributore di benzina: travolto dalle critiche

Inutile dire che i commenti non si sono risparmiati. Ecco dunque che c'è chi scrive: "Ecco bravo, datti all’IPPICA, forse ti conviene!", "Dopo aver reso Firenze vivibile solo per chi le persone ricche ora ci propone il cavallo contro il caro benzina. Un’altra soluzione popolare ed economica, alla portata di chiunque. Bravo Nardella, sempre vicino al popolo!", "Ma vi Rendete conto che siete diventati content creator anziché politici?", "Mantenere un cavallo costa in media tra i 350 e i 600 euro al mese, per una spesa totale annua che va dai 4.500 ai 7.000 euro", "Non vedo ironia in questo post, solo arroganza". E ancora: "Per chi guadagna 15000 euro al mese ovviamente il bollo non è un problema. Decisamente imbarazzante". Infatti, viene spontaneo chiedersi, quale sia la soluzione che adotterebbe Nardella e Pd, oltre al cavallo ovviamente...