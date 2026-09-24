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L'aria che tira, Luigi Crespi sbotta contro Odifreddi: "Ma che ca**o dice? È un pazzo!"

giovedì 24 settembre 2026
L'aria che tira, Luigi Crespi sbotta contro Odifreddi: "Ma che ca**o dice? È un pazzo!"

1' di lettura

Il tema degli stranieri nelle classi italiane continua a infiammare il dibattito politico. Nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, l'argomento è stato oggetto di discussione tra il matematico Piergiorgio Odifreddi e il sondaggista Luigi Crespi.

Il professore stava esponendo il proprio punto di vista, sottolineando come, a suo parere, la scuola sia discriminatoria: "Molto dipende da dove sono queste scuole, perché la scuola è classista, nel senso che le scuole che stanno per esempio ai Parioli a Roma o alla Crocetta a Torino, ovviamente mi immagino che avranno molti pochi extracomunitari. Sono scuole ovviamente di alto livello e se invece uno va nei quartieri diciamo più abbandonati delle grandi città, già adesso c'è una maggioranza e a volte addirittura una totalità di studenti che sono soltanto extracomunitari". 

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Un ragionamento evidentemente non condiviso da Crespi che, nel bel mezzo del discorso, pensando forse di avere il microfono disattivato, si è rivolto a Federico Mollicone - anch'egli ospite in studio - e sconsolato ha detto: "Ma che ca**o dice? È un pazzo!". Mollicone, colto di sorpresa da quelle parole, prima ha sorriso divertito, poi ha scosso la testa lasciando intendere di essere a sua volta in disaccordo con le parole del professore. 

Guarda l'intervento di Odifreddi e Crespi a L'aria che tira su La7

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