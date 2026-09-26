Fiano minaccia di lasciare il Pd: "Qual è il confine invalicabile"

Il Partito democratico affronta un nuovo passaggio delicato sul disegno di legge contro l'antisemitismo, al centro di un confronto interno tra la segreteria di Elly Schlein e l'area riformista. Il provvedimento, già approvato dal Senato, è ora all'esame della Camera. A Palazzo Madama il gruppo dem si era astenuto, mentre per il passaggio alla Camera la posizione annunciata dalla segreteria è il voto contrario al testo.

A contestare questa linea è Emanuele Fiano, che ha dichiarato di considerare il voto contrario un possibile "confine invalicabile" per la sua permanenza nel Pd. L'esponente riformista sostiene che il partito dovrebbe mantenere una posizione coerente nella lotta all'antisemitismo e ha criticato il cambio di orientamento rispetto alle precedenti posizioni del Pd.

Le parole di Fiano si inseriscono in un confronto più ampio all'interno dell'area riformista. Anche altri esponenti democratici hanno espresso perplessità sulla posizione assunta dalla segreteria e chiesto un maggiore confronto sul provvedimento. La discussione sul ddl si intreccia con le divergenze presenti nel centrosinistra e con il rapporto tra Pd e Movimento 5 Stelle. Sul tema della guerra in Ucraina, infatti, permangono differenze tra le due forze politiche, con esponenti dem che ribadiscono la necessità di mantenere il sostegno a Kiev e il M5S contrario alla prosecuzione dell'invio di armi.

A Prato, intanto, l'area riformista del Pd si riunisce per discutere del futuro del partito. Nel dibattito emerge anche l'ipotesi di una possibile candidatura di Giorgio Gori come alternativa interna alla segretaria in vista di eventuali future primarie. Il confronto sul ddl antisemitismo diventa così un ulteriore terreno di discussione sull'identità e sulla linea politica del Partito democratico.