"La scollatura e la maglietta". Vannacci e la foto modificata della Siracusano: esplode il caso

Il messaggio era rivolto agli elettori calabresi, invitati ad andare alle urne il 27 e 28 settembre per scegliere il successore di Francesco Cannizzaro. Nel post, Vannacci ha sottolineato l'importanza del voto per il territorio, invitando i cittadini a partecipare.

Una fotografia modificata e pubblicata sui social ha riacceso il confronto politico alla vigilia delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria . A diffondere l'immagine e stato Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale , attraverso un post pubblicato su Facebook.

A suscitare polemiche e soprattutto la fotografia utilizzata. L'immagine ritrae la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, il candidato di Forza Italia Fabio Roscioli e il senatore Claudio Lotito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la fotografia di Siracusano sarebbe stata modificata rispetto all'originale. In particolare, sarebbero stati alterati digitalmente alcuni dettagli dell'abbigliamento, rendendo più profonda la scollatura.

La fotografia è stata utilizzata all'interno di un messaggio dal contenuto politico, rivolto contro il candidato del centrodestra e l'area che lo sostiene, nel contesto della campagna elettorale per le suppletive. L'episodio ha alimentato il dibattito sull'uso delle immagini sui social durante le campagne elettorali, soprattutto quando fotografie reali vengono modificate digitalmente. La vicenda si inserisce inoltre nel più ampio confronto politico attorno alla figura di Vannacci e alle sue precedenti dichiarazioni sull'abbigliamento femminile.

Indignata la Siracusano, che a LaPresse ha detto: "È una cosa schifosa, oltre ogni limite. Io sono già stata oggetto di attacchi sessisti in passato, ma non mi aspettavo che uno che si candida a fare il leader politico possa utilizzare come strumento di campagna elettorale un software che ti toglie la maglietta per attaccare il presidente della Regione" Calabria Roberto Occhiuto "o, comunque, per prendere voti. La trovo una cosa surreale".

Alla domanda se abbia intenzione di querelare Vannacci, ha risposto: "Ci sto pensando, perché ogni cosa va fatta con uno spirito di servizio per evitare che comunque la cosa possa ripetersi. Credo che sia doveroso farlo, perché noi legislatori per primi dovremmo dare il buon esempio. Se una cosa non si può fare ed è reato, le azioni legali vanno intraprese. Che problema ha con le donne Vannacci? Si rilassi un attimo, perché tutto questo accanimento nei confronti delle donne sta diventando veramente stucchevole". E ancora: "Oltretutto io non ho nulla a che vedere con il territorio di Reggio Calabria, non sono mai stata candidata e mai mi candiderò a Reggio. Un significato politico si fa fatica a trovarlo, perché il confronto politico io sono prontissima a farlo con Vannacci, di risorse sul mio territorio ne ho portate. Questo è un problema per tutti, perché se un politico usa questi strumenti che sono di una gravità inaudita anche lo sforzo del legislatore per arginare questa deriva si vanifica, perché noi siamo i primi a dover dare l'esempio di ciò che non si deve fare. Io ho le spalle larghe, affronto le cose con una certa serenità ma se normalizziamo il fatto che una donna possa essere spogliata, perché la vuoi denigrare, perché non ci sono altri obiettivi...".