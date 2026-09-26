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Fratelli d'Italia mette il turbo: il sondaggio che smonta i sogni della sinistra. Chi crolla...

sabato 26 settembre 2026
Fratelli d'Italia mette il turbo: il sondaggio che smonta i sogni della sinistra. Chi crolla...

1' di lettura

Fratelli d’Italia si conferma saldamente in testa alle intenzioni di voto secondo l’ultima rilevazione di Termometro Politico. Il partito guidato da Giorgia Meloni registra una crescita di due decimi e raggiunge il 27,3%, mantenendo un netto margine sulle altre forze politiche.

Alle sue spalle, il Partito Democratico resta stabile al 21,4%, confermandosi la principale forza di opposizione. Cresce invece il Movimento 5 Stelle, che guadagna tre decimi e sale al 12,7%. Più contenuta la variazione di Alleanza Verdi e Sinistra, che perde un decimo e si attesta al 6,1%.

Nel centrodestra registra un lieve recupero anche la Lega, che guadagna due decimi e raggiunge il 5,5%. Forza Italia, invece, scende di tre decimi, portandosi al 7,3%. La stessa percentuale viene attribuita a Futuro Nazionale, che raggiunge così il partito azzurro nella graduatoria rilevata dall’istituto.

La rilevazione segnala il livello di fiducia nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La quota di chi dichiara di avere molta o abbastanza fiducia nella premier è all’38,1%. I dati delineano quindi un quadro in cui FdI mantiene la leadership delle intenzioni di voto, mentre gli altri partiti registrano variazioni più contenute. Da sottolineare il momentaneo stop, come rilevato anche da altri istituti, 

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