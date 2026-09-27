Il sondaggio-bomba della Ghisleri: Meloni imprendibile. E c'è un crollo clamoroso

Nuovi equilibri nelle intenzioni di voto rilevate nell'ultimo sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per la trasmissione Realpolitik su Rete 4. Le rilevazioni fotografano un consolidamento della maggioranza di centrodestra, guidata dalla crescita di Fratelli d'Italia, a fronte di una flessione registrata dalle principali forze d'opposizione.
Il partito della premier Giorgia Meloni si conferma prima forza politica del Paese raggiungendo il 27,3%, grazie a un incremento dello 0,5%. Un trend positivo che coinvolge l'intera coalizione di governo: Forza Italia avanza al 7,8% (+0,2%), mentre la Lega di Matteo Salvini sale al 6,8% (+0,3%). Tra le altre formazioni del centrodestra, Futuro Nazionale tocca il 7,4% (+0,1%) e Noi Moderati si attesta all'1%.
Nel campo delle opposizioni si registra invece una contrazione del Partito Democratico. La formazione guidata da Elly Schlein subisce un calo dello 0,7%, scendendo al 20,1% e allargando il distacco dalla vetta. Segno positivo per il Movimento 5 Stelle, che cresce allo 0,2% portandosi all'11,5%, mentre Alleanza Verdi e Sinistra rimane stabile al 6,7%.
Nelle retrovie del centro e del centrosinistra, Azione si conferma al 3,4% e Più Europa al 2%, a fronte di un lieve arretramento di Italia Viva, che scende al 2,1% (-0,1%). Nel complesso, il quadro delineato dal sondaggio Ghisleri evidenzia una tenuta solida del consenso attorno al governo Meloni,