Sondaggio, crollo del Pd e allarme rosso: chi fa il botto

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta stabile al 26,4% e saldamente al primo posto fra tutti i partiti politici, secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Rimanendo nel centrodestra, ci sono poi Forza Italia di Antonio Tajani, che perde l'1% in un mese e si attesta così al 7,3, e la Lega di Matteo Salvini, che con un lieve calo, dello 0,4%, si porta oggi al 4,7%. Stabile rimane Noi moderati di Maurizio Lupi all'1%. In crescita, invece, Futuro nazionale di Roberto Vannacci, oggi stimato all’8,8% con un incremento dell’1,7%.
Per quanto riguarda l’opposizione, innanzitutto c'è il Partito democratico di Elly Schlein, che è al di sotto della soglia del 20%. I dem sono stimati al 19,5%, con un calo dello 0,6%. Più stabile invece il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte al 14,5%. A seguire, ecco Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 6,3%; Italia viva di Matteo Renzi che perde lo 0,2 e scende al 2,1%; +Europa di Riccardo Magi al 2,1%, con un +0,7%, "probabilmente in relazione all’emozione suscitata dalla recente scomparsa di Emma Bonino", spiega Pagnoncelli sul Corsera. Stabile anche Azione di Carlo Calenda, che è al 3% (-0,1%).
Fratelli d'Italia mette il turbo: il sondaggio che smonta i sogni della sinistra. Chi crolla...Fratelli d’Italia si conferma saldamente in testa alle intenzioni di voto secondo l’ultima rilevazione di Te...
Passando alle coalizioni, il centrodestra senza Vannacci sarebbe ora al 39,4%, in calo di oltre un punto, mentre il centrosinistra allargato sarebbe al 44,5%. In ogni caso, tende a precisare il sondaggista, quando a confrontarsi non sono solo i singoli partiti, ma anche le coalizioni strutturate, non sempre la somma aritmetica corrisponde al risultato ipotizzabile. In questo caso, infatti, la coalizione progressista è stimata al 43,9%, perdendo così qualche decimale rispetto alla somma dei singoli partiti; il centrodestra tradizionale, invece, è stimato al 38,7%, con un calo analogo a quello del centrosinistra.
Se nel centrodestra ci fosse Vannacci, la coalizione allora prevarrebbe di misura sulle opposizioni, arrivando al 45,7%, con una perdita di circa il 2,5% rispetto alla somma aritmetica dei partiti. L’alleanza progressista, invece, arriverebbe al 45,2%, qualche decimale in più rispetto alla somma dei partiti.