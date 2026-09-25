Sondaggio, l'Afd si prende la Germania: "Per il 65% dei tedeschi", uno tsunami

L'AfD amplia il vantaggio sulla Cdu-Csu nei consensi a livello federale. Se domenica prossima si votasse per il Bundestag, il partito di Alice Weidel otterrebbe il 28% dei voti, un punto in più rispetto all'ultima rilevazione, mentre Cdu-Csu scenderebbe di un punto al 21%. È quanto emerge dal nuovo sondaggio della Forschungsgruppe Wahlen, diffuso dalla Zdf. I Verdi restano stabili al 14%, la Spd sale di un punto al 13% e la Linke resta al 12%. La Fdp perde un punto e si ferma al 3%. Gli altri partiti raccolgono complessivamente il 9%, senza che nessuno raggiunga individualmente almeno il 3%.
Solo il 28% degli intervistati ritiene inoltre che il cancelliere Friedrich Merz riuscirà nel complesso a portare avanti il suo programma di riforme. L'85% considera importanti riforme strutturali anche se dovessero comportare maggiori oneri finanziari e tagli. Il 65% non ritiene invece che Merz resterà cancelliere fino alle prossime elezioni federali, previste nella primavera del 2029, mentre il 79% giudica piuttosto negativamente il suo lavoro alla guida del governo.
Merz è inamovibile ma resta senza popoloFriedrich Merz ha aspettato vent’anni la rivincita su Angela Merkel, che nel 2002 gli tolse la guida dei deputati ...
Nel ranking dei politici federali, Boris Pistorius resta il più apprezzato, con un punteggio medio di 1,4 su una scala da +5 a -5, dove +5 indica la valutazione massima e -5 quella minima. Seguono Cem Oezdemir con 0,9 e il ministro degli Esteri Johann Wadephul con 0,4. Markus Soeder è a -0,3, Alexander Dobrindt a -0,4 e Lars Klingbeil a -0,5. Baerbel Bas è a -0,9, Heidi Reichinnek a -1,1, Merz a -1,9 e Alice Weidel a -2,4.