Supermedia, FdI sopra quota Politiche 2022: chi sprofonda a sinistra

Come è cambiato il consenso dei partiti a quattro anni esatti dalle Politiche del 25 settembre 2022? La risposta arriva dall'ultima Supermedia AGI/Youtrend. Dalla rilevazione, si può notare come Fratelli d'Italia continua a mantenersi al di sopra del risultato di inizio legislatura. Una risposta secca, che arriva direttamente dai cittadini, ai continui attacchi delle opposizioni. Più impegnate a criticare Giorgia Meloni e l'Esecutivo piuttosto che a formulare proposte concrete in vista delle prossime elezioni.
Rispetto a 4 anni fa, è la Lega ad avere ceduto maggiormente terreno (-3,2%) mentre Forza Italia si è mantenuta tutto sommato stabile. Nelle opposizioni, il leggero avanzamento del Partito Democratico (poco meno di 2 punti) è più che compensato dall'arretramento del M5s (-2,8%), mentre Alleanza Verdi Sinistra ha quasi raddoppiato i propri consensi, con un saldo positivo di quasi 3 punti.
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Nel dettaglio, FdI raccoglie il 27 per cento dei consensi (+1,0% rispetto alle Politiche 2022), seguita dal Pd al 20,8 per cento (+1,8) e dal M5s, fermo al 12,6 per cento (-2,8). Futuro Nazionale è al 7,8 per cento (np), Forza Italia al 7,4 per cento (-0,7) e Verdi/Sinistra al 6,5 per cento (+2,9). Seguono la Lega con il 5,6 per cento (-3,2), Azione con il 3,4 per cento (np) e Italia Viva con il 2,2 per cento (np).