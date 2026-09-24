Supermedia, FdI sopra quota Politiche 2022: chi sprofonda a sinistra

Come è cambiato il consenso dei partiti a quattro anni esatti dalle Politiche del 25 settembre 2022? La risposta arriva dall'ultima Supermedia AGI/Youtrend. Dalla rilevazione, si può notare come Fratelli d'Italia continua a mantenersi al di sopra del risultato di inizio legislatura. Una risposta secca, che arriva direttamente dai cittadini, ai continui attacchi delle opposizioni. Più impegnate a criticare Giorgia Meloni e l'Esecutivo piuttosto che a formulare proposte concrete in vista delle prossime elezioni.

Rispetto a 4 anni fa, è la Lega ad avere ceduto maggiormente terreno (-3,2%) mentre Forza Italia si è mantenuta tutto sommato stabile. Nelle opposizioni, il leggero avanzamento del Partito Democratico (poco meno di 2 punti) è più che compensato dall'arretramento del M5s (-2,8%), mentre Alleanza Verdi Sinistra ha quasi raddoppiato i propri consensi, con un saldo positivo di quasi 3 punti.