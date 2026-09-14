Sara Kelany dà una lezione a chi la odia: "Voi non state bene eh"

Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d’Italia, risponde con ironia agli attacchi online di alcuni utenti di sinistra. Nel post che chiude con la frase "Non state bene eh", la parlamentare denuncia i commenti xenofobi ricevuti proprio da chi, a parole, si proclama strenuo difensore di integrazione e inclusione." Mi imbatto spesso – scrive la parlamentare – in commenti di hater da quattro spicci in cui mi dicono: tu non sei italiana, torna a casa tua, vattene in Egitto. Uno ha curiosamente postato un bel cammello".

Kelany sottolinea il paradosso: gli stessi che accusano la destra di fascismo e antidemocrazia le rivolgono insulti razzisti. "Posto che non c’è niente che mi inorgoglisca di più di essere figlia di due Patrie, la cosa esilarante è che questi commenti vengono dagli stessi che dicono che saremmo tutti fascisti e antidemocratici. non state bene eh".

Il corto circuito ideologico è evidente. Quelli che si presentano come fustigatori del razzismo, del maschilismo e dell’omofobia finiscono per usare gli stessi argomenti xenofobi che dicono di combattere. Se analoghi attacchi fossero stati rivolti a un’esponente della sinistra, si sarebbero probabilmente scatenati cortei, piazze e scioperi generali per denunciare una “pericolosa deriva xenofoba e sessista”. Nel caso di Kelany, invece, il silenzio è quasi totale. Con poche parole la parlamentare zittisce gli “odiatori seriali a secco di fantasia”, ribaltando l’accusa e lasciando emergere l’incoerenza di certi leoni da tastiera.