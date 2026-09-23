Andrea Scanzi, Sara Kelany lo azzera: "Pensa che vita di mer*** fai tu"

Andrea Scanzi ha superato il limite. Il giornalista ha postato un video di reaction, come uno youtuber qualsiasi, nel quale commentava l'ultimo comizio di Giorgi Meloni a Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Prima una valanga di insulti alla presidente del Consiglio. Tra questi, meritano una menzione speciale "pesciarola", "mezza analfabeta" e "Sora Lella". Poi non contento, la firma del Fatto Quotidiano si è scagliato contro i ragazzi che stavano ascoltando l'intervento della premier. "Ma chi è che la ascolta? Poi questi di 18 e 20 anni che ridono di fronte a una che urla battute da asilo nido - ha detto Scanzi -, ma che cazz*** ridete? C'avete 18 o 20 anni, ma che cazz*** ridete? Che vita di merd*** conducete per essere già contenti di ascolta' una pesciarola, mezza analfabeta... analfabeta no, ma in questo intervento un po' sembrava... non lo è ma lo sembrerebbe se una la vedesse per la prima volta. Ma che è sta roba? Guarda sta ragazza come ride. Questa che ride perché ha fatto sta battuta. Pensa che vita che deve condurre sta ragazza. Sicuramente condurrà una vita meravigliosa".

Il video-choc di Scanzi non è passato inosservato. A commentarlo ci ha pensato Sara Kelany di FdI: "Pensa, caro Scanzi, che quelle che tu definisci vite di mer***, sono le vite di migliaia di ragazzi italiani che hanno deciso giovanissimi di dedicarsi agli altri, alla società, ai loro quartieri, alle loro scuole, ai territori, DONANDOSI alla militanza politica. Se per insultare la Meloni in ogni modo possibile arrivi a prendertela anche con loro, mi sa che una vita un po’ di mer*** la fai tu".