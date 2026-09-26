Foto ritoccata di Siracusano, la destra contro Vannacci: "Volgare", lui si difende così

"L'attacco a Matilde Siracusano è volgare e inaccettabile e dimostra la scarsezza di contenuti politici da parte di chi l'ha escogitato. Ritoccare una foto per cercare di ridicolizzare l'avversario politico è disonorevole per chi predica il rispetto delle regole. È il classico esempio del moralista senza morale", il vicepremier e segretario Fi Antonio Tajani lo ha scritto su X a proposito della foto pubblicata dal generale Vannacci. Una foto modificata in cui la SIracusano appare con una scollatura non presente nella foto originale.

Sempre via social è arrivata la replica di Vannacci, che ha postato la foto pubblicata dal sito locale “Iacchite” e ha commentato: “A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere. Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali. Continuate pure a occuparvi di scollature...”.