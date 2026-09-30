Modena, la figuraccia di Roberto Vannacci: cosa pubblica sui social

Una fotografia con al centro un gruppo di ragazzi nordafricani in posa davanti a una scritta su un muro di una via di Modena che recita "Questa è zona egiziana". Un'immagine creata a maggio e rilanciata nei giorni scorsi sui social da Futuro Nazionale il partito guidato dal generale, Roberto Vannacci. Un'istantanea che dovrebbe raccontare una città sotto assedio e che, invece, è frutto dell'intelligenza artificiale e dà risalto a un fatto mai accaduto: a denunciarlo è la Gazzetta di Modena oggi, mercoledì 30 settembre, in edicola.

"Tutto 'bellissimo' - scrive il quotidiano locale - non fosse che l'immagine, che tra l'altro gira da un pezzo sui gruppi WhatsApp modenesi ed è già stata bollata come fake da chiunque abiti in città, è completamente finta". A rilanciarla, viene spiegato dal giornale emiliano, una pagina che si dichiara pagina ufficiale del comitato milanese di Futuro Nazionale. Alla foto è allegato un commento: "Ormai Modena è caduta all'Islam. Si sono perfino create zone dove i musulmani ne rivendicano il controllo. Siamo ormai alla follia e solo Futuro Nazionale ci potrà dare la speranza di deportare questa gente mentre la sinistra vorrebbe consegnare le chiavi di tutto il Paese".