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Modena, la figuraccia di Roberto Vannacci: cosa pubblica sui social

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mercoledì 30 settembre 2026
Modena, la figuraccia di Roberto Vannacci: cosa pubblica sui social

1' di lettura

Una fotografia con al centro un gruppo di ragazzi nordafricani in posa davanti a una scritta su un muro di una via di Modena che recita "Questa è zona egiziana". Un'immagine creata a maggio e rilanciata nei giorni scorsi sui social da Futuro Nazionale il partito guidato dal generale, Roberto Vannacci. Un'istantanea che dovrebbe raccontare una città sotto assedio e che, invece, è frutto dell'intelligenza artificiale e dà risalto a un fatto mai accaduto: a denunciarlo è la Gazzetta di Modena oggi, mercoledì 30 settembre, in edicola.

"Tutto 'bellissimo' - scrive il quotidiano locale - non fosse che l'immagine, che tra l'altro gira da un pezzo sui gruppi WhatsApp modenesi ed è già stata bollata come fake da chiunque abiti in città, è completamente finta". A rilanciarla, viene spiegato dal giornale emiliano, una pagina che si dichiara pagina ufficiale del comitato milanese di Futuro Nazionale. Alla foto è allegato un commento: "Ormai Modena è caduta all'Islam. Si sono perfino create zone dove i musulmani ne rivendicano il controllo. Siamo ormai alla follia e solo Futuro Nazionale ci potrà dare la speranza di deportare questa gente mentre la sinistra vorrebbe consegnare le chiavi di tutto il Paese".

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L'immagine, racconta ancora la 'Gazzetta di Modena', è realistica e può sembrare autentica tuttavia, chiosa il giornale, in caso di dubbi sulla veridicità si potrebbe ricorrere all'intelligenza artificiale che, così come l'ha creata, è in grado di capire se sia autentica oppure no. 

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