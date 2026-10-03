Pina Picierno infilza il Pd: "Lo spieghino". Imbarazzo per Elly Schlein

Armi sì o armi no? La questione più spinosa per il cosiddetto campo largo viene al pettine. E a rincarare la dose ecco che ci si mette anche Pina Picierno. L'ex dem che ha lasciato il Pd proprio in contrasto con la linea di Elly Schlein sull'Ucraina e non solo. "Questo - esordisce la fondatrice di Spazio pubblico e vice presidente del Parlamento europeo commentando le parole del responsabile organizzazione del Pd Igor Taruffi, sul fatto che "è necessario trovare una via diplomatica" per il conflitto in Ucraina - è un modo burocratico e politichese per eludere le questioni. L'iniziativa diplomatica c'è stata, l'Europa l'ha messa in campo fin dal primo momento, provando in tutti i modi a fare ritrovare ragionevolezza a Putin".

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Come ricordato da Picierno, "ci ha provato la Santa Sede, l'Europa e diversi leader europei ma Putin non è interessato alla pace perché la sua è una politica di stampo imperialista, che presuppone che i confini degli Stati si possano modificare con l'utilizzo delle armi". E ancora: "In tutto il mondo progressisti ed europeisti sanno che sostenere l'Ucraina significa difendere il diritto internazionale. Loro dicono, 'sosteniamo l'Ucraina ma senza armi', vorrei che dicessero fino in fondo cosa significa questo. Significa soltanto che un aggressore violento possa modificare i perimetri geografici della nostra comune casa europea".

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