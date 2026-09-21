Pina Picierno, il video di Conte che scatena l'ex piddina: "Come si fa ad allearsi con loro?"

"Io ho una sola domanda: come fanno partiti che si definiscono democratici ed europeisti a considerare ancora possibile una alleanza con un movimento che ha queste posizioni? Spiegatemelo". Scrive così Pina Picierno condividendo il filmato in cui Giuseppe Conte strappa un foglio con la scritta "Riarmo". Poi si sente il leader del Movimento 5 Stelle dire: "Quando andremo al governo, perché tocca a noi, come prima cosa iniziamo a dire no al riarmo, no ad accordi militari e commerciali con Israele, con tutto quel che comporta".

E ancora: "Dobbiamo abolire la norma che ha provocato l'abuso d'ufficio, lo restaureremo. Cancellare le norme che limitano gli strumenti investigativi e le intercettazioni. Ma è mai concepibile che spacciatori, delinquenti debbano essere avvertiti prima di essere arrestati? Cancelleremo anche la legge bavaglio, questo riguarda sia voi giornalisti e tutti coloro che pacificamente vanno per strada a esprimere protesta civile e dissenso politico, ce ne sono molte altre... È stata una semplificazione. Dopo questa tabula rasa, poi realizzeremo il progetto progressista che voi avete contribuito a disegnare. Tutte quelle proposte che sono state riassunte e che avete votato e abbiamo visto che sono passate, sono proposte che descrivono davvero una società e un progetto che contrasta iniquità e diseguaglianze e che mira alla giustizia sociale. E noi lavoreremo per la pace. Grazie Movimento, grazie a tutti".

Parole, quelle pronunciate dall'ex premier che non trovano d'accordo l'ex europarlamentare del Partito democratico. Proprio l'alleanza con i Cinque Stelle e l'ambiguità sul tema della guerra aveva spinto Picierno a lasciare i dem. E oggi, con tanto di video di Conte, ecco un'altra frecciata al partito di Elly Schlein.