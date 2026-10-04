Leopolda, Renzi sgancia siluri: "Un anno il Covid, un anno Calenda"

"Qui si fa politica e in tanti non hanno saputo apprezzarlo, da 16 anni è l'occasione per dare idee per ripartire", spiega Matteo Renzi, leader di Italia Viva, concludendo a Firenze i lavori della Leopolda 14. Quindi una stilettata all'ex alleato Carlo Calenda: "Anzi, non 16 ma 14. Perché un anno c'era il Covid e un anno Calenda…". E la platea se la ride. "Qui non c'è niente di effimero, la nostra proposta di quest'anno è essenzialmente il decreto ceto medio", ha aggiunto l'ex premier.

"Nel centrosinistra - che vogliamo far vincere - noi saremo quelli che terremo alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato arrestato ingiustamente", sottolinea Renzi dopo l'intervento dal palco di Simone Uggetti, l'ex sindaco di Lodi arrestato e poi assolto. Altro tema, la rappresentanza femminile in lista: "Qui alla Leopolda le donne sono poche ma saranno in maggioranza nella lista di Casa Riformista", assicura l'ex sindaco di Firenze che poi scalda i motori in vista delle prossime importanti amministrative.