Elly Schlein, l'asse con i centristi contro Conte

Il programma si fa con tutti: Pd, M5S, Avs, ma anche Italia Viva, Più Europa, Più Uno, Progetto Civico, Psi. La presenza delle forze di centro, infatti, consente di riequilibrare le posizioni e di evitare che il Pd, soprattutto sulla politica estera (Ucraina in testa), sia schiacciato dal duo M5S-Avs (che su Kiev hanno la stessa posizione). Un conto, infatti, è se gli azionisti sono tre e due su tre sono contrari all’invio di armi a Kiev.

Altro, se gli azionisti sono otto. E sei su due sono per continuare a sostenere anche militarmente la resistenza in Ucraina. Certo, il peso elettorale dei centristi non è paragonabile a quello del blocco M5S-Avs. Ma cambierebbe il quadro. Almeno al tavolo.

Questo è il primo paletto che Elly Schlein ha messo in chiaro nella riunione-fiume della segreteria (più di quattro ore) e che spiegherà venerdì alla direzione. L’altro riguarda le primarie. Se si faranno - e al momento non si vede un’altra opzione - «siamo pronti a vincerle». Basta, quindi, con la paura di perdere o con il moltiplicarsi di piani B, C e D. Schlein non intende fare passi indietro.