“Parole parole parole...”. Diceva Mina. E sempre “parole parole parole...” dicono gli italiani di fronte alle dichiarazioni di Nicola Fratoianni. Sì, perché a parole, appunto, sono tutti bravi. Ma nei fatti? Il co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ha definito la loro ricetta (meno tasse e più stipendio) una vera e propria “rivoluzione fiscale”. In un video pubblicato sui social, il deputato ha parlato di “proposte” che “in realtà sono molto semplici”. Ossia: «Una riforma radicale dell’Irpef, via scaglioni, via aliquote e una funzione continua come quella che esiste già in Germania e Danimarca e calcola quanto guadagni effettivamente euro dopo euro». Il risultato? A detta del segretario di SI: «Taglio delle tasse a tutti coloro che guadagnano meno di 90mila euro/anno e che riguarda il 98% di chi paga le tasse». In parole povere: «Significa che per un lavoratore medio che guadagna tra 20mila e 40mila euro, il taglio sarebbe del 30%, cioè 1200 euro l’anno, uno stipendio in più. A pagare qualcosa in più invece sarà soltanto chi guadagna più di 250mila euro all’anno. E tutto questo senza fare altro debito pubblico, e senza gravare sulle nuove generazioni: può essere coperto il costo di questa riforma, che costa complessivamente 22 miliardi, da una parte da una tassa patrimoniale pari a 15 miliardi per i 50mila italiani (su 60 milioni) che hanno più di 5 milioni di patrimonio netto e solo per loro, e dall’altra con 7 miliardi dal recupero dell’evasione fiscale». Il Paese di Bengodi, insomma.

Veniamo allora al punto. Anche a un’ignorante in materia come me, di fronte a tutti questi numeri qualche dubbio viene. E così, chi meglio – in questi tempi moderni – di ChatGPT per verificare se le promesse siano anche realizzabili? Alla mia domanda se tutto questo sia fattibile e facile da mettere in atto, l’intelligenza artificiale risponde così: “La proposta è tecnicamente realizzabile, ma semplice da mettere in atto è un’altra cosa. E il punto più delicato sono le coperture”. Ma dai, davvero? Giusto la sinistra non se ne preoccupa... Il ragionamento dell’IA non è complesso da capire: le proposte di Avs «sono plausibili come obiettivo, ma non sono soldi che oggi sono già disponibili». Facile così. «Recuperare 7 miliardi dall’evasione è la parte più problematica», spiega perfettamente l’assistente virtuale, «recuperare evasione è possibile, ma trasformare una stima in 7 miliardi di maggior gettito stabile ogni anno richiede controlli, tempi e comportamenti dei contribuenti che non sono garantiti». Tradotto: i soldi dell’evasione non sono una voce di bilancio automaticamente disponibile dall’anno in cui viene annunciata una riforma.

Per non parlare della tanto amata patrimoniale da 15 miliardi sui patrimoni sopra i 5 milioni. Lo stesso ChatGPT la definisce un’idea “molto ambiziosa”. Il motivo è chiaro: «Per raccogliere quella cifra bisogna definire con precisione cosa entra nel ‘patrimonio netto’ (case, aziende, partecipazioni, attività finanziarie, debiti ecc.) e valutare correttamente beni spesso difficili da valorizzare». Inoltre – osserva maliziosamente l’IA – «una tassa patrimoniale può provocare spostamento di capitali, riorganizzazioni societarie o trasferimenti di residenza, riducendo il gettito effettivo».