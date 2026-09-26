Compagni, volete il bollo auto? Ecco l'Iban per pagarlo lo stesso

Con l’esenzione del bollo per i motorini e per 14 milioni di autovetture di piccola cilindrata - assieme alla possibile abolizione del canone Rai che potrebbe fare capolino nella prossima legge di bilancio - la sinistra, già in preda ad una comprensibile crisi di nervi, potrebbe seriamente impazzire. Le risposte saranno verosimilmente di quattro tipi. Tutte più che comprensibili. La prima è che si tratta di “mance elettorali”. Ed essendo che - grazie a Dio - siamo in democrazia e si vota con una certa frequenza (fra politiche, europee e cruciali test regionali per gli equilibri nazionali) l’argomento vale sempre. La seconda è che si mette in discussione l’equilibrio del bilancio. Punto non facilmente sostenibile rimanendo seri visto che il governo che ha preso il controllo delle casse dello Stato con un deficit superiore a 160 miliardi e lo ha portato a meno di 70. Nonostante il superbonus. La terza riguarda la messa in discussione dei servizi che lo stato eroga con possibili ricadute sugli stipendi del pubblico impiego. Qui la maggioranza può sostenere di aver rinnovato tre volte i contratti in quasi tutti i settori partendo da una situazione che nel 2022 vedeva i contratti fermi addirittura al 2019. Infine rimane il mantra della progressività. Chi ha di più deve dare di più.

Poco importa se Itinerari Previdenziali ha già evidenziato che il 6% dei contribuenti versa il 40% dell’Irpef. Servono più tasse e più progressive. E soprattutto serve la patrimoniale. Anche qui poco importa se le patrimoniali sono undici con un gettito di oltre 50 miliardi. Ce ne vogliono di più. E qui la sinistra schiera in campo i galacticos. Vale a dire vip, finanzieri, imprenditori e star dello spettacolo che ti dicono: «Lo dico contro il mio interesse. Io che posso dare di più vorrei poter dare di più». L’archivio di citazioni, ve lo dico, scoppia. Servirebbe un numero monografico di Libero. Debenedetti il 9 marzo 2023 dichiarava a Piazzapulita: «Da sempre sono favorevole alla patrimoniale. L’ho dichiarato dieci anni fa. Lo dichiaravo quando ero vicepresidente di Confindustria. In Svizzera pago lo 0,9% sul mio patrimonio comprensivo di tutto». Tradotto: io sto in Svizzera e non la pago. Però voglio che la paghiate voi in Italia.