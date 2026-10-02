L'aria che tira, Fiano smaschera Schlein e Conte: "La vedo ancora lunga..."

A L'aria che tira, su La7, si parla di primarie e di campo largo. Ospite nello studio di David Parenzo c'è Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele e deputato del Partito Democratico fino al 2022. "Io credo che le primarie sono uno strumento nel Dna del Partito Democratico", dice.

"Le primarie - prosegue - a noi sono sempre servite per allargare il consenso alle persone che hanno partecipato o alla vita del Pd o alle scelte, alle elezioni del centrosinistra. Ovviamente non si arriverà più ai risultati dei milioni e milioni di persone che hanno partecipato alle primarie quando c'era Romano Prodi, ma comunque vuol dire allargare. Io personalmente sono per il modello a doppio turno aperto per le primarie anche di coalizione perché tanti elettori del centrosinistra possono votare al di là della militanza in un partito".