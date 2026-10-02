L'aria che tira, Fiano smaschera Schlein e Conte: "La vedo ancora lunga..."

A L'aria che tira, su La7, si parla di primarie e di campo largo. Ospite nello studio di David Parenzo c'è Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele e deputato del Partito Democratico fino al 2022. "Io credo che le primarie sono uno strumento nel Dna del Partito Democratico", dice.
"Le primarie - prosegue - a noi sono sempre servite per allargare il consenso alle persone che hanno partecipato o alla vita del Pd o alle scelte, alle elezioni del centrosinistra. Ovviamente non si arriverà più ai risultati dei milioni e milioni di persone che hanno partecipato alle primarie quando c'era Romano Prodi, ma comunque vuol dire allargare. Io personalmente sono per il modello a doppio turno aperto per le primarie anche di coalizione perché tanti elettori del centrosinistra possono votare al di là della militanza in un partito".
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"Cosa sceglieranno mi è difficile dirlo, capisco la complicazione, capisco anche che Elly Schlein possa dire potremmo scegliere la strada che ha sempre scelto il centrodestra, cioè chi vince... Chi prende un voto in più governa. Però ovviamente su questo Conte, che legge i sondaggi da tre anni, è difficile che sia d'accordo perché vuol dire una gara già scritta e per questo avanza una terza ipotesi. Non facciamo vincere nessuno di noi due, troviamoci un terzo nome. La vedo ancora lunga la strada perché si mettono d'accordo". Insomma, anche all'interno della stessa sinistra la fiducia è poca.
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