Montaruli smaschera il Pd: "Pensano all'Islam perché hanno perso consenso tra gli italiani"

"Chi ha controllato la provenienza dei finanziamenti e la legittimità delle somme che dal Marocco arriverebbero in Italia per la moschea che Lo Russo vuole per Torino? - incalza sempre la Montaruli l'amministrazione dem in una ulteriore nota - Senza risposta a questa richiesta di trasparenza, l'iniziativa del Comune è al di fuori di ogni criterio ammissibile, addirittura fuori dai paletti imposti dal patto che il governo di centrosinistra siglò quando ministro era Minniti , mentre manca del tutto un'intesa legata alla confessione islamica, senza la quale, a nostro giudizio, non può esserci alcuna garanzia e alcuna moschea".

"Autorizzare quel luogo limitandosi a guardare la destinazione d'uso e la concessione del suolo pubblico è irresponsabile - aggiunge la deputata meloniana -. La costruzione di un luogo di culto non può esaurirsi in un problema di urbanistica e ogni questione amministrativa non può essere un lasciapassare alla costruzione di un minareto". "Prima di pensare a costruire una moschea e continuare il processo di islamizzazione delle nostre periferie - conclude Montaruli nella nota - un sindaco avrebbe dovuto occuparsi di quei diritti che troppo spesso sono stati calpestati senza che nessuno, nemmeno la CII, abbia battuto ciglio, come la segregazione di donne a pochi metri da dove si vorrebbe costruire la moschea".